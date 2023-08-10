Коли потрібно копати картоплю, щоб вона довше зберігалась

Як визначити, що картоплю час копати

Зазвичай це визначають по бадиллю: якщо поникло, пожовкло і підсохло - можна копати. Проте буває так, що на ділянці деякі кущі ще зелені, тоді як інші - сухі.

Таке трапляється через помилку при посадці, коли сорти з різним терміном дозрівання висаджують разом.

Перед тим, як почати копати - проведіть невеличкий тест. Викопайте по кілька кущів в різних ділянках городу. Найголовніша ознака зрілої картоплі: бульби легко відпадають від бадилля, а шкірка не лущиться.

Визначити можна і по часовому проміжку: копати картоплю потрібно приблизно через 80-100 днів після посадки.

Як садили - так і копайте!

Зараз викопування картоплі навіть на приватних ділянках більш механізоване. Багато хто замість лопат використовують мотоблоки, які допомагають як посадити картоплю, так і зібрати врожай. Тому процес викопування відбувається швидше.

Однак пам'ятайте: якщо садили під лопату, збирати теж треба під лопату. Оскільки ряди, посаджені лопатою будуть відрізнятися від тих, які посаджені під мотоблок, тому останній може просто порізати кущі.

Як правильно зберігати картоплю

Після того як забрали картоплю з городу, її варто просушити у дворі, перед тим як відносити в погреб.

Можна зробити спеціальні сітки, загорожі, чи просто висипати врожай на покривало. Головне - захистити бульби від прямого сонця і дощу.

В ідеалі, вона має полежати два дні, якщо не дуже спекотно. Якщо температура на дворі висока, то достатньо одного дня. Після цього картоплю можна віднести в погріб: в мішках, ящиках тощо.

Стежте, щоб під час пересипання з тари в тару, картопля сильно не билася, щоб не зіпсувалась. Температура зберігання в погребі має бути 2-3 градуси тепла, вологість - від 85 до 90%.

Чим небезпечне раннє або пізнє збирання картоплі

Вибирати час збирання картоплі варто досить ретельно тому, що помилившись хоча б на декілька тижнів, ви ризикуєте втратити весь урожай.

Необхідно знати, що занадто рано викопана картопля придатна тільки для вживання найближчим часом. Її шкірка тонка і схильна до механічних пошкоджень.

До того ж затягувати з часом збирання картоплі, сподіваючись, що шкірка стане міцною, а картоплини виростуть максимально великими до середини осені - теж не варто. До цього часу бадилля картоплі не лише жовтіє, але і повністю висихає або згниває, і шукати кущ доводиться інтуїтивно.