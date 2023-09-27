Коли потрібно діставати теплі ковдри. Експерт зі сну назвав точну дату

Осінь цього року нас тішить майже літньою погодою і багато людей досі не дістали ні теплі курточки та светри, ні теплі постільні речі. Проте вже зараз варто перевірити їхній стан та підготуватися до холодних ночей.

Коли потрібно змінити легку літню ковдру на теплу пухову, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Mirror.

Коли потрібно міняти ковдру

Найближчі ночі точно будуть теплими, але похолодання вже зовсім близько. Коли саме міняти ковдру на теплішу - справа суто індивідуальна, тому що у кожної людини є власні потреби.

Багато хто починає мерзнути ночами, як тільки стовпчики термометра опускаються нижче +18 градусів, а хтось готовий під легким пледом спати до перших морозів.

Однак фахівець зі сну Джеймс Хіггінс вважає, що оптимальна дата, коли потрібно змінити літню ковдру на теплу зимову - це 7 жовтня.

Він стверджує, що жовтень - найкращий місяць, щоб приготуватися до майбутньої зими.

"Відстежуючи тенденції нічних осінніх температур протягом останніх двох років, ми спостерігали значне зниження температури на другому тижні жовтня", - додав Хіггінс.

Він зазначає, що тепла ковдра в холодні ночі має дуже більше значення, оскільки вона повинна утримувати тепло вашого тіла та зігрівати. Інакше ви ризикуєте замерзнути вночі й це порушить ваш сон.

"Психологічний аспект відчуття затишку та тепла в ліжку може позитивно вплинути на ваш настрій та загальну якість сну. Варто вибирати товсту пухову ковдру із щільністю 13,5+. Вона забезпечить максимальне збереження тепла протягом довгих та холодних ночей", - рекомендує експерт.

А коли ночі стануть холодними в Україні

Як повідомила доктор фізико-математичних наук у галузі метеорології Вазіра Мартазінова у пресцентрі Укрінформу, жовтень в Україні буде на кілька градусів теплішим за норму.

Середньомісячна температура у західних областях становитиме +12+13 градусів, на решті території країни варто очікувати до +12+15 градусів. А от опадів буде багато - у західній частині країни очікується 120-150% від місячної норми.

Зниження температури повітря ночами до +7+9 градусів очікується лише після 16 жовтня. А це означає, що українці мають достатньо часу, щоб підготувати теплі ковдри.