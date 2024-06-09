Коли Петра і Павла 2024 за новим календарем: дата, заборони і традиції свята

Коли цього року святкують Петра і Павла

У 2024 році українці відзначатимуть свято Петра і Павла 29 червня.

Це свято вперше офіційно відзначили віряни у 324 році. За церковними переказами, саме тоді в Константинополі були побудовані храми на честь святих апостолів Петра і Павла.

Від IV століття священники проводили обряди вшанування цих апостолів 29 червня. Саме цього дня мощі святих були перенесені до храму в Константинополі, що стало приводом для великого святкування.

День апостолів Петра і Павла (ілюстрація: Вікіпедія)

Історія свята

Апостоли Петро та Павло, відомі як послідовники Христа, розпочали свою місію після Його смерті та воскресіння, проповідуючи Євангеліє по всьому світу. Раніше вони носили імена Саул і Симон і були язичниками, але після прийняття хрещення отримали нові імена.

Згідно з легендами, Петро був розіп'ятий вниз головою, а Павло був обезголовлений за свою віру в Ісуса. Тому християни моляться до них як до заступників і відзначають їхню пам’ять у день смерті.

Петро народився у Віфсаїді та був рибалкою, до хрещення мав ім'я Симон. Євангеліє містить багато розповідей про цього святого, бо він був дуже близьким до Ісуса. Петро відомий як мужній проповідник Євангелія, особливо під час П’ятидесятниці, коли він зміг навернути до віри більше 8 тисяч людей.

Апостол Павло, якого спочатку звали Савл, також прийняв нове ім'я після прийняття віри в Христа. Він народився в Тарсі і активно поширював християнство. Павло був визнаний стовпом Церкви і мав титул первоверховного апостола завдяки своїй відданості та працьовитості.

Марка від Укрпошти "Свято Петра і Павла" (ілюстрація: Вікіпедія)

Традиції та народні прикмети

Серед українців свято Петра і Павла символізувало настання літа та початок підготовки до осені. У народі це свято називали "Петрів день" і вважали його "верхівкою літа". Зазвичай цей день починався з генерального прибирання: білили будинки, доставали нові рушники, щоб прикрасити кімнати.

Особливу увагу до свята приділяли дівчата, які плели вінки з польових квітів, обов’язково додаючи червоні маки. Вони організовували веселі гуляння, ворожили на майбутніх обранців, співали і танцювали.

Вранці віряни йшли до церкви на богослужіння, а потім господині готували сирні бабки, якими пригощали всю родину. За легендою, це улюблена страва Петра та Павла, яку вони регулярно вживали під час подорожей.

Існують народні прикмети, пов'язані з цим днем. Вірили, що холодний день Петра і Павла передвіщає голодний рік, а спека на Петра обіцяє холодне Різдво. Святому Павлу молилися перші українські підприємці, а Петру - моряки.