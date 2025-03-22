Коли обрізати виноград, щоб отримати великі соковиті грона

Чому весняна обрізка винограду є найважливішою?

Весняна обрізка винограду дозволяє регулювати ріст лози та отримувати великий і солодкий урожай. Якщо не контролювати кількість пагонів, рослина витрачатиме сили на зайві гілки, а грона стануть дрібними.

Обрізка навесні сприяє правильному розподілу соків, що позитивно впливає на формування плодів. Крім того, добре провітрений кущ менше страждає від грибкових хвороб. Весняний догляд також дозволяє формувати кущ відповідно до умов вирощування. Саме тому весняне обрізування є запорукою рясного та якісного врожаю.

Оптимальні терміни весняної обрізки

Час для обрізки винограду навесні залежить від регіону та погодних умов. Вона зазвичай проводиться у березні або квітні, коли температура стабілізується на рівні +5...+7°С. Важливо встигнути до початку активного сокоруху, інакше зрізи можуть довго "плакати", що послаблює рослину.

У південних регіонах обрізку можна проводити з початку березня, а в північних варто дочекатися потепління. Деякі садівники орієнтуються на фази Місяця: старі кущі обрізають на спадаючий Місяць, а молоді - на зростаючий. Головне - не запізнитися, щоб не зашкодити майбутньому врожаю.

Основні правила весняного обрізування

Щоб виноград добре плодоносив, слід дотримуватись кількох правил.

Використовуйте лише гострий секатор, щоб отримати чисті зрізи, які швидко загоюються.

Видаляйте всі сухі, хворі та слабкі пагони, залишаючи лише сильні й здорові.

Обрізку проводять під кутом 45 градусів на 1-2 см вище здорової бруньки. На молодих кущах залишають 3-4 найсильніші пагони для формування скелета рослини.

Дорослі виноградні кущі проріджують, залишаючи не більше 20-30 пагонів, щоб вони не перевантажували рослину. Правильна обрізка забезпечує рівномірний розподіл поживних речовин та сприяє розвитку великих і соковитих грон.

Вчасна обрізка винограда - запорука гарного врожаю (фото: Freepik.com)

Як обрізати виноград залежно від віку

Для кожного віку виноградного куща існує своя схема обрізування. Молоді рослини потребують формувальної обрізки, яка спрямовує їхній ріст у правильному напрямку. На першому році залишають лише 2-3 найсильніші пагони, а на другому - формують основний скелет.

Для дорослих кущів важливо не тільки обрізати зайві пагони, а й залишати достатню кількість плодових гілок. Старі виноградні лози омолоджують, видаляючи старі плодові ланки та залишаючи заміщуючі пагони.

Якщо рослина занадто загущена, її поступово проріджують, щоб не послабити кореневу систему. Грамотна обрізка дозволяє підтримувати здоров'я лози та її плодоношення на високому рівні.

Догляд за виноградом після обрізки

Після обрізки виноград потребує додаткового догляду, щоб швидко відновитися. Місця зрізів обробляють садовим варом або мідним купоросом, щоб запобігти потраплянню інфекцій. Лозу підв'язують, направляючи ріст пагонів у потрібному напрямку.

Також важливо внести добрива - органічні або мінеральні, які допоможуть рослині швидше зміцніти. У перші тижні після обрізки виноград регулярно оглядають, видаляючи слабкі пагони, що з'являються.

Навесні важливо забезпечити якісний полив, особливо в періоди посухи. Дотримуючись цих рекомендацій, можна отримати багатий урожай великих і соковитих грон.

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