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Коли немає світла, а дитина хворіє. Лікар розповіла, що робити у критичній ситуації

Фото: Педіатр повідомила, як вилікувати малюка (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Після масових обстрілів енергетичної інфраструктури України росіянами, безліч людей зіткнулися з серйозними проблемами, відключення світла серед них.

Що ж робити, якщо в будинку немає світла, а у вас захворіла дитина, розповіла лікар-педіатр з Києва Олена Луцька на Facebook.

Що робити, якщо у дитини температура

При температурі у дитини потрібно прийняти парацетамол – 15 мг/кг разова доза (таких доз можна 4 на добу, інтервал між ними 4-6 годин).

Ібупрофен 10 мг/кг разова доза. Таких можна тричі на день. Інтервал 6-8 годин. Не забувайте рясно поїти дитину, це дуже важливо!

Що робити при обструкції

При обструкції, коли не працює небулайзер, необхідний

  • Вентолін (сальбутамол) можна через спейсер.
  • Компресорний небулайзер на батарейках.

При стенозуючому ларингіті, якщо немає можливості провести інгаляцію через небулайзер будесонідом. Пити дексаметазон з ампули.
Доза становить 0,6 мг/кг (разова доза). Або свічка ректодельта.

Лікар попередила, що не треба плутати мг (міліграми) та мл (мілілітри).

Щоб зрозуміти, скільки потрібно мілілітрів, коли доза у міліграмах, потрібно подивитися на флаконі – буде написано скільки мг у якій кількості мл.

Приклад: в 1 мл дексаметазону 4 мг. Тоді дитині 10 кг потрібно : 0,6 x10=6 мг.

В 1 мл 4 мг. Тобто 1 мг в 0,25 мл. Нам треба 6 мг. 0,25х6=1,5 мл. Тобто, щоб дати 6 мг, нам треба такого розчину 1,5 мл.

Раніше ми повідомляли, чим не можна знижувати температуру дітям .

Також педіатр називала головні помилки при лікуванні кишкової інфекції .

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