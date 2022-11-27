Когда нет света, а ребенок болеет. Врач рассказала, что делать в критической ситуации

Что делать, если у ребенка температура

При температуре у ребенка нужно принять парацетамол - 15 мг/кг разовая доза (таких доз можно 4 в сутки, интервал между ними 4-6 часов).

Ибупрофен 10 мг/кг разовая доза. Таких можно 3 раза в день. Интервал 6-8 часов. Не забывайте обильно поить ребенка, это очень важно!

Что делать при обструкции

При обструкции, когда не работает небулайзер, необходим

вентолин (сальбутамол) можно через спейсер.

компрессорный небулайзер на батарейках.

При стенозирующем ларингите, если нет возможности произвести ингаляцию через небулайзер будесонидом. Пить дексаметазон из ампулы.

Доза 0,6 мг/кг (разовая доза). Или свеча ректодельта.

Врач предупредила, что не надо путать мг (миллиграммы) и мл (милилитры).

Чтобы понять, сколько нужно миллилитров, когда доза в миллиграммах, нужно посмотреть на флаконе - будет написано сколько мг в каком количестве мл.

Пример - в 1 мл дексаметазона 4 мг.

Тогда ребенку 10 кг требуется: 0,6 x10=6 мг.

В 1 мл 4 мг. То есть 1 мг в 0,25мл. Нам нужно 6мг. 0,25х6=1,5 мл. То есть, чтобы дать 6 мг, нам нужно такого раствора 1,5 мл.