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Когда нет света, а ребенок болеет. Врач рассказала, что делать в критической ситуации

Фото: Педиатр сообщила, как вылечить малыша (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

После массовых обстрелов энергетической инфрастуктуры Украины россиянами, множество людей столкнулись с серьезными проблемами, отключение света в их числе.

Что же делать, если в доме нет света, а у вас заболел ребенок рассказала врач-педиатр из Киева Елена Луцкая на Facebook.

Что делать, если у ребенка температура

При температуре у ребенка нужно принять парацетамол - 15 мг/кг разовая доза (таких доз можно 4 в сутки, интервал между ними 4-6 часов).

Ибупрофен 10 мг/кг разовая доза. Таких можно 3 раза в день. Интервал 6-8 часов. Не забывайте обильно поить ребенка, это очень важно!

Что делать при обструкции

При обструкции, когда не работает небулайзер, необходим

  • вентолин (сальбутамол) можно через спейсер.
  • компрессорный небулайзер на батарейках.

При стенозирующем ларингите, если нет возможности произвести ингаляцию через небулайзер будесонидом. Пить дексаметазон из ампулы.
Доза 0,6 мг/кг (разовая доза). Или свеча ректодельта.

Врач предупредила, что не надо путать мг (миллиграммы) и мл (милилитры).

Чтобы понять, сколько нужно миллилитров, когда доза в миллиграммах, нужно посмотреть на флаконе - будет написано сколько мг в каком количестве мл.

Пример - в 1 мл дексаметазона 4 мг.
Тогда ребенку 10 кг требуется: 0,6 x10=6 мг.
В 1 мл 4 мг. То есть 1 мг в 0,25мл. Нам нужно 6мг. 0,25х6=1,5 мл. То есть, чтобы дать 6 мг, нам нужно такого раствора 1,5 мл.

Ранее мы сообщали, чем нельзя понижать температуру детям.

Также педиатр называла главные ошибки при лечении кишечной инфекции.

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