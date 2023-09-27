Коли водіям найкраще "перевзуватися" на зимову гуму: названо оптимальну погоду

Водіям важливо вчасно "перевзути" свої автомобілі, коли виникає висока ймовірність снігопаду і "каші" на дорозі. Варто знати, при якій температурі повітря на машину необхідно встановити зимові шини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Cars htuff .

Коли міняти шини на зимові

Затягування зі зміною літньої гуми на зимову небезпечно. Адже перший снігопад може призвести до непередбачуваних ситуацій на дорозі. Багато водіїв помиляються, коли думають, що зимові шини призначені тільки для їзди по снігу або льоду, і коли на градуснику нижче нуля.

Річ у тому, що у виробництві для різних типів гуми застосовують різний склад, і літня гума при +7 градусів і нижче починає замерзати ("дубіти"), внаслідок чого зменшуються властивості зчеплення, отже, збільшується гальмівний шлях практично у два рази.

Тому рекомендується змінювати літні шини на зимові тоді, коли температура опускається нижче нуля. Це відбувається тоді, коли максимальна денна температура не перевищує 5-6 градусів і тримається на такій позначці 5-7 днів. При такій погоді нічна температура часто йде в мінус.

Важливо подбати, щоб до першого снігопаду ваш автомобіль був уже на зимовій гумі. Якщо це не так, їхати на ньому не можна!

На що звернути увагу при купівлі нових шин

По-перше, нові шини повинні відповідати моделі автомобіля. Також шини на осях повинні бути однаковими. Причому на цьому варто особливо загострити свою увагу.

Їзда з різними шинами на різних осях може бути небезпечною. Справа в тому, що у різних моделей шин може бути різний склад, а отже коефіцієнти зчеплення з дорогою можуть відрізнятися. Тому в разі гальмування автомобіль може поводитися непередбачувано.

Також необхідно пам'ятати, що зимові шини можуть зношуватися при занадто високій температурі, якщо "перевзутися" занадто рано. Однак зношення буде істотним лише при температурі від +20 градусів.