Когда водителям лучше всего "переобуваться" на зимнюю резину: названа оптимальная погода

Водителям важно вовремя "переобуть" свои автомобили, когда возникает высокая вероятность снегопада и "каши" на дороге. Следует знать, при какой температуре воздуха на машину нужно установить зимние шины.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Cars htuff .

Когда менять шины на зимние

Затягивание с заменой летней резины на зимнюю опасное. Ведь первый снегопад может привести к непредсказуемым ситуациям на дороге. Многие водители ошибаются, когда думают, что зимние шины предназначены только для езды по снегу или льду, и когда на градуснике ниже нуля.

Дело в том, что в производстве для разных типов резины применяют разный состав, и летняя резина при +7 градусах и ниже начинает замерзать ("дубеты"), вследствие чего уменьшаются свойства сцепления, следовательно, увеличивается тормозной путь практически в два раза.

Поэтому рекомендуется менять летние шины на зимние, когда температура опускается ниже нуля. Это происходит тогда, когда максимальная дневная температура не превышает 5-6 градусов и держится на отметке 5-7 дней. При такой погоде ночная температура часто уходит в минус.

Важно позаботиться, чтобы к первому снегопаду ваш автомобиль был уже на зимней резине. Если это не так, ехать на нем нельзя!

На что обратить внимание при покупке новых шин

Во-первых, новые шины должны соответствовать модели автомобиля. Также шины на осях должны быть одинаковыми. Причем на этом следует особо заострить свое внимание.

Езда с разными шинами на разных осях может быть опасной. Дело в том, что у разных моделей шин может быть разный состав, а значит коэффициенты сцепления с дорогой могут отличаться. Поэтому при торможении автомобиль может вести себя непредсказуемо.

Также необходимо помнить, что зимние шины могут изнашиваться при слишком высокой температуре, если "переобуться" слишком рано. Однако износ будет существенным только при температуре от +20 градусов.