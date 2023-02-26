Коли настане високосний рік і що треба встигнути до його приходу

Коли наступний високосний рік

Згідно з календарем, високосним роком стане 2024 рік. Це рік, в якому не 365 днів, а 366 і додасться ще один день - 29 лютого. 2024 за Східним календарем стане роком Зеленого Дерев'яного Дракона. А цей знак має особливу силу та енергію.

Наступний високосний рік чекає на людство ще через чотири роки й ним стане 2028 рік.

Високосний рік був запроваджений імператором Августом за григоріанським календарем, щоб зрівняти зсув часу, який виникає через різницю між тропічним роком і традиційним календарем.

Звичайний рік насправді має не рівно 365 днів, а 365 днів та 6 годин. Тобто ці додаткові 6 годин збираються протягом трьох років поспіль і утворюють ще одну додаткову добу.

Що не можна робити у високосний рік

З давніх-давен вважається, що в такий рік не можна планувати важливі події. Наші пращури вірили, що деякі події потім відбуватимуться наступні 4 роки й зупинити цикл і вплив можна буде лише під час наступного високосного року, ще через 4 роки.

Головні прикмети

Не можна міняти роботу – на новому місці не затримайтеся, можуть бути фінансові труднощі.

Не варто розпочинати власну справу – є ризик прогоріти.

Не варто купувати нове житло - життя в ньому може виявитися невдалим. Якщо вже так трапилося - першого дня після покупки потрібно обов'язково там переночувати й перед цим впустити в будинок кота. Це дозволить прогнати негативну енергетику.

Також не рекомендують продавати житло, інше дороге майно чи великі та дорогі предмети.

Не варто починати ремонти - вони можуть затягнутися. При цьому правило не стосується термінових ремонтів (вибите вікно, потік дах і так далі).

Не можна розповідати нікому про свої плани на високосний рік – інакше вони не збудуться.

Небажано в такий рік заводити свійських тварин.

Літнім людям не варто у високосний рік готувати собі одяг на похорон - щоб смерть не прийшла раніше за встановлений термін.

На високосний рік не варто планувати круїзи та грандіозні подорожі.

По можливості – планування та народження дитини варто відкласти на інший період. Однак в історії є приклади відомих та талановитих людей, які народилися саме у високосний рік. Наприклад, Юлій Цезар, Леонардо да Вінчі, Девід Копперфілд, Марк Цукерберг.

У високосний рік не рекомендується укладати шлюби та вінчатися. Вважається, що створення сім'ї - це початок життєвого етапу, який у високосний рік не варто починати.

До речі, у багатьох народах є цікаві прикмети та забобони, які існують досі. Високосний рік називають "роком нареченої", і жінки можуть самі робити пропозицію руки та серця чоловікам. Відмова може спричинити неприємності для чоловіка. А в Ірландії будь-яка жінка може запропонувати чоловікові 29 лютого, і він не має права відповісти відмовою.

Не варто у високосний рік розривати стосунки та розлучатися – наступні спроби в особистій сфері будуть невдалими ще протягом 4 років.

У високосний рік не варто піднімати із землі будь-які предмети – вони заряджені негативною енергетикою.

З давніх часів високосний рік вважали невдалим для збирання ягід, рослин та грибів. Особливо суворі заборони певні свята.