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Кармічний удар наздожене ці знаки Зодіаку вже восени

П'ятниця 20 вересня 2024 06:24
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Кармічний удар наздожене ці знаки Зодіаку вже восени Які знаки Зодіаку наздоэене ефекту бумерангу (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Ця осінь може стати непростим періодом для представників чотирьох знаків Зодіаку. Зірки вказують на те, що вже скоро їм доведеться пожинати плоди власних помилок.

Яким знакам Зодіаку готуватися до кармічного удару, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Collective World.

Близнюки

Ця осінь може стати для вас періодом розплати за минулі помилки. Події, від яких ви так вперто тікали, усе ж вас наздоженуть. Крім цього, карма може завдати удару по вашій репутації. І якщо ви не готові до всіх цих випробувань - намагайтеся виправити ситуацію, знайдіть причину своїх невдач, вона буквально під носом.

Діва

Найближчими місяцями ваше прагнення до ідеалу може завести вас у безвихідь. Крім цього, карма вирішила провчити вас у фінансовому плані. Не варто покладатися на випадок та жити одним днем. Будьте готові до перевірки на міцність і знайте, що ви зможете подолати все, якщо поруч будуть справжні друзі. З ними ви зможете відбити будь-який кармічний удар.

Телець

Незабаром ви можете зрозуміти, що минуле не дає рухатися вперед. Невирішені проблеми, які ви так довго ігнорували, знову дадуть про себе знати. І ваша впертість може стати перешкодою на шляху до щастя, карма змусить вас це зрозуміти. Зробіть так, щоб удар вам не зашкодив, почніть шукати компроміси.

Лев

Восени вам доведеться згадати все, що ви говорили про людей за їхніми спинами. Кармічний удар, відомий як ефект бумеранга, може виявитися болючим. Багато сфер життя опиняться у зоні ризику. Однак ви можете врятувати ситуацію. Настав час визнавати помилки та збирати каміння.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Всесвіт кардинально змінить долю чотирьох знаків Зодіаку.

Крім цього, нещодавно стало відомо, хто знайде щастя всього свого життя до кінця цього року.

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