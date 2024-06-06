Коли Мусульманський Новий рік 2024: дата і традиції святкування

Коли Новий рік у мусульман у 2024 році

Дата Мусульманського Нового року щороку змінюється, адже ісламський календар ґрунтується на місячних циклах, а не на сонячних, як григоріанський календар.

Таким чином рік у мусульман триває менше на 11-12 днів, ніж у християнських народів, а кожна нова доба настає після заходу сонця.

У 2024 році Мусульманський Новий рік розпочнеться ввечері 6 липня і закінчиться ввечері 7 липня. Це буде 1446 рік хіджри.

Традиції святкування Мусульманського Нового року

Традиції святкування Мухаррама можуть відрізнятися в різних країнах та регіонах. Так, в Корані немає прямих заборон на святкування Мусульманського Нового року. Однак деякі мусульмани вважають, що гучні святкування з музикою, танцями та феєрверками несумісні з духовним характером цього свята і місяця.

Однак є певні традиції, яких дотримуються всі.

Молитви

Віряни збираються в мечетях для спеціальних молитов, читаючи хутбу (проповідь) про життя пророка Мухаммеда та його міграцію (хіджру) з Мекки до Медини. Ці молитви є центральною частиною святкування і дають можливість мусульманам духовно очиститися та зосередитися на своїй вірі.

Піст

Весь місяць Мухаррам вважається священним, тому багато мусульман дотримуються посту від світанку до заходу сонця.

Благодійність

Заохочується дарувати милостиню (закят) нужденним, щоб допомогти їм у цей святковий час. Це не лише акт доброти, але й можливість для мусульман очистити своє багатство та отримати благословення від Аллаха.

Сімейні збори

Мусульмани збираються з сім'ями та друзями, щоб розділити їжу, спілкуватися та святкувати новий рік. Це час для зміцнення сімейних зв'язків та створення нових спогадів.

Духовне самовдосконалення

Мухаррам - це час для самоаналізу, покаяння та духовного самовдосконалення. Багато мусульман читають Коран, відвідують релігійні лекції та намагаються дотримуватися принципів ісламу. Це можливість для мусульман стати на шлях праведності та покращити своє життя.

Їжа

Ось декілька популярних страв, які можна зустріти на столі у мусульман під час святкування нового року: тушкована баранина, смажена птиця, яловичина, сабзах (салат зі свіжих овочів), долма (фаршировані виноградні листки), плов, кускус, супи з сочевиці, гороху, нуту, лаваш, пиріжки з різними начинками, пахлава, лукум, рахат-лукум, фініки тощо.

Цікаві факти про Мусульманський Новий рік