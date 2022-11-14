Коли не можна вмикати пральну машину, щоб уникнути проблем: ви будете здивовані

Багато людей залишають пральну машину працювати на всю ніч, адже сподіваються заощадити час. Але це дуже погана звичка, через яку можуть виникнути проблеми.

Чому не можна залишати ввімкненою на ніч

Пральна машина, як і сушильна чи посудомийна машина, оснащена електричними проводами та кабелями, які можуть перегріватися під час роботи. Ці пристрої споживають багато енергії і тому ніхто не застраховані від можливого короткого замикання.

Також важливо одразу виймати білизну після прання. Однак, якщо цього не зробити, то виникне неприємний запах, з'явиться цвіль та бактерії.

Крім того, якщо ви живете в будинку з тонкими стінами, то ви швидше за все, заважатимете своїм сусідам. Багато людей часто скаржаться на незручності, пов’язані з роботою побутової техніки серед ночі. Тому, якщо ваша пральна машина досить стара і шумна, то варто вмикати її вдень.

Головні помилки під час прання

Проста у використанні пральна машина стала невід’ємною частиною щоденних домашніх справ. Однак, часто люди роблять певні помилки, які ризикують пошкодити пристрій та одяг.

Забагато прального засобу

Одяг не стане чистішою, якщо додати більше засобу. Може утворитись велика кількість піни та на білизні можуть залишитися плями.

Експерти рекомендують використовувати рідкий миючий засіб. Воно менш агресивне, ніж порошок, і його ефективність така ж або навіть краща.

Перевантажений барабан

Більшість людей вважають за краще наповнювати барабан повністю, щоб уникнути багаторазових прань. Однак, це помилка, адже одяг не зможе добре випратись. Таким чином доведеться виконати ще один цикл.

Холодне прання

Пам'ятайте, що холодна вода не ефективна під час прання. Все тому, що одяг може бути погано випраний і з'явиться неприємними запахами. Тому завжди краще уважно читати етикетку на одязі та дотримуватися рекомендацій виробника.