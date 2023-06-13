Коли не можна підживлювати рослини на городі: усі ігнорують це

Яка погода не підходить

Часто після підживлення врожайність рослин стає не такою високою, як хотілося. Все через поширену помилку. Підгодовувати рослини потрібно за певних погодних умов, і багато городників ігнорують цей момент.

Вносити мінеральні добрива у ґрунт безрезультатно, якщо на вулиці холодно. Причому першочергову увагу слід звернути не так на температуру повітря, як на ґрунту.

Зокрема, якщо показник буде нижчим за +10 градусів, то підгодовувати городні культури поки не треба. Все тому, що коренева система рослин просто не "прийме" жодних сполук і мікроелементів.

Важливо, що сильна спека - теж не найкраща умова для внесення добрив.

Процедуру бажано перенести на більш прохолодні дні. А якщо відстрочити дію не можна, слід добре зволожити ґрунт. Зробити це потрібно навіть якщо добриво рідке.

Коли не можна підживлювати дерева

Зазвичай листкове підживлення проводять навесні. Це роблять, якщо корисні мікроелементи потрібні рослині якнайшвидше або якщо склад ґрунту ускладнює засвоєння потрібних мікроелементів із кореневого підживлення.

Іноді під час активного розвитку рослини її коренева система не встигає постачати підживлення. Підживлення рекомендовано також за дощової прохолодної погоди.

Обприскують рослину, коли немає сонця: зранку, у сутінках або похмурого дня.

Найкраще це робити в умовах підвищеної вологості й за температури від +18°C до +25°С. Важливо враховувати, що якщо на термометрі більш ніж +27°C, то виконувати листкове підживлення вже не можна.