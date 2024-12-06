Коли Марс стає ретроградним і як це на нас вплине. Астролог дала важливе попередження

Хто відчує вплив ретрограду

"6 грудня за Гринвічем та 7 грудня за київським часом Марс стане ретроградним і до 24 лютого 2025 року включно спостерігачам із Землі здаватиметься, що планета активності, фізичної сили, сміливості, рішучості, пристрасті, волі, бізнесу, техніки, зброї та конфліктів рухатиметься за своєю орбітою у зворотному напрямку", - розповіла астролог.

Це природне явище повторюється один раз приблизно на два роки. За словами Соловйової, дуже важливо розуміти, що та коли слід робити у цей період, щоб використати цей час максимально результативно для себе.

"Особливо це стосується тих з нас, хто має в своєму індивідуальному гороскопі астрологічні елементи в 1-7 градусах Лева, Стрільця, Овну, Терезів, Близнюків, Водолія, Тельця, Скорпіону, у 18-30 градусах Раку, Риб, Скорпіону, Тельця, Діви, Козерогу, Овну, Терезів", - пояснила астролог.

Окрім цього, вплив ретрограду на собі відчують люди, які народилися:

з 6 до 27 січня

з 6 до 28 березня

з 5 до 28 квітня

з 6 до 29 травня

з 7 до 30 липня

з 8 до 30 вересня

з 9 до 31 жовтня

з 8 до 29 листопада.

За словами Соловйової, незалежно від того, коли народилася людина, необхідно перевірити, в якій сфері її гороскопу буде знаходитися транзитна "червона планета" під час своєї ретроградності: там треба буде щось переоцінити, виправити та пропрацювати певні ситуації та процеси.

У цей період варто відмовитися від таких справ:

старт нового проекту, відкриття бізнесу, реєстрацію фірми

укладання шлюбу

оформлення на нову роботу

хірургічні та пластичні операції, стоматологічні втручання

будівництво чи ремонт приміщення

придбання автомобіля, побутової техніки, обладнання, інструментів

початок судових і приватних розглядів

ремонт техніки або техобслуговування автомобіля

далекі подорожі

високі фізичні навантаження, початок занять новими для себе видами спорту або тренуваннями

понаднормові навантаження на роботі

початок з’ясування стосунків з опонентами, у тому числі – силовими методами.

Що можна робити, коли Марс ретроградний:

завершувати незакінчені справи

переглядати свої активності та способи досягнення цілей

переосмислювати та переоцінювати свою поведінку

збирати необхідні матеріали, готувати аргументи, опрацьовувати тактику та стратегію для майбутніх проектів

давати продуману, зважену відсіч у відповідь на агресію у свій бік

практикувати медитацію, цігун, йогу

більше відпочивати

проходити курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі.

Ці поради астролога стосуються не лише ретроградності, але й так званого «тіньового» періоду, який триває за тиждень до і тиждень після початку та завершення зворотного руху планети.

"Звичайно ж, у кожного з нас, залежно від індивідуального гороскопа, програватимуться свої життєві сценарії. Однак спільними для всіх нас стануть головні уроки ретро-Марсу - навчитися виявляти миролюбність, дипломатичність і позитив у будь-яких ситуаціях", - резюмувала Соловйова.