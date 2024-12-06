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Коли Марс стає ретроградним і як це на нас вплине. Астролог дала важливе попередження

П'ятниця 06 грудня 2024 11:01
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Коли Марс стає ретроградним і як це на нас вплине. Астролог дала важливе попередження Коли Марс стане ретроградним (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

Вже скоро Марс починає свій ретроградний рух. І цей період, який триватиме аж до кінця лютого, буде особливим.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, на кого вплине Марс та чим особливий цей ретроград.

Хто відчує вплив ретрограду

"6 грудня за Гринвічем та 7 грудня за київським часом Марс стане ретроградним і до 24 лютого 2025 року включно спостерігачам із Землі здаватиметься, що планета активності, фізичної сили, сміливості, рішучості, пристрасті, волі, бізнесу, техніки, зброї та конфліктів рухатиметься за своєю орбітою у зворотному напрямку", - розповіла астролог.

Це природне явище повторюється один раз приблизно на два роки. За словами Соловйової, дуже важливо розуміти, що та коли слід робити у цей період, щоб використати цей час максимально результативно для себе.

"Особливо це стосується тих з нас, хто має в своєму індивідуальному гороскопі астрологічні елементи в 1-7 градусах Лева, Стрільця, Овну, Терезів, Близнюків, Водолія, Тельця, Скорпіону, у 18-30 градусах Раку, Риб, Скорпіону, Тельця, Діви, Козерогу, Овну, Терезів", - пояснила астролог.

Окрім цього, вплив ретрограду на собі відчують люди, які народилися:

  • з 6 до 27 січня
  • з 6 до 28 березня
  • з 5 до 28 квітня
  • з 6 до 29 травня
  • з 7 до 30 липня
  • з 8 до 30 вересня
  • з 9 до 31 жовтня
  • з 8 до 29 листопада.

За словами Соловйової, незалежно від того, коли народилася людина, необхідно перевірити, в якій сфері її гороскопу буде знаходитися транзитна "червона планета" під час своєї ретроградності: там треба буде щось переоцінити, виправити та пропрацювати певні ситуації та процеси.

У цей період варто відмовитися від таких справ:

  • старт нового проекту, відкриття бізнесу, реєстрацію фірми
  • укладання шлюбу
  • оформлення на нову роботу
  • хірургічні та пластичні операції, стоматологічні втручання
  • будівництво чи ремонт приміщення
  • придбання автомобіля, побутової техніки, обладнання, інструментів
  • початок судових і приватних розглядів
  • ремонт техніки або техобслуговування автомобіля
  • далекі подорожі
  • високі фізичні навантаження, початок занять новими для себе видами спорту або тренуваннями
  • понаднормові навантаження на роботі
  • початок з’ясування стосунків з опонентами, у тому числі – силовими методами.

Що можна робити, коли Марс ретроградний:

  • завершувати незакінчені справи
  • переглядати свої активності та способи досягнення цілей
  • переосмислювати та переоцінювати свою поведінку
  • збирати необхідні матеріали, готувати аргументи, опрацьовувати тактику та стратегію для майбутніх проектів
  • давати продуману, зважену відсіч у відповідь на агресію у свій бік
  • практикувати медитацію, цігун, йогу
  • більше відпочивати
  • проходити курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі.

Ці поради астролога стосуються не лише ретроградності, але й так званого «тіньового» періоду, який триває за тиждень до і тиждень після початку та завершення зворотного руху планети.

"Звичайно ж, у кожного з нас, залежно від індивідуального гороскопа, програватимуться свої життєві сценарії. Однак спільними для всіх нас стануть головні уроки ретро-Марсу - навчитися виявляти миролюбність, дипломатичність і позитив у будь-яких ситуаціях", - резюмувала Соловйова.

До слова, раніше ми розповідали, що Ретроградний Марс поверне колишніх в життя трьох знаків Зодіаку.

Окрім цього, вже вийшов місячний календар стрижок на грудень.

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