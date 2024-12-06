Коли Марс стає ретроградним і як це на нас вплине. Астролог дала важливе попередження
Вже скоро Марс починає свій ретроградний рух. І цей період, який триватиме аж до кінця лютого, буде особливим.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, на кого вплине Марс та чим особливий цей ретроград.
Хто відчує вплив ретрограду
"6 грудня за Гринвічем та 7 грудня за київським часом Марс стане ретроградним і до 24 лютого 2025 року включно спостерігачам із Землі здаватиметься, що планета активності, фізичної сили, сміливості, рішучості, пристрасті, волі, бізнесу, техніки, зброї та конфліктів рухатиметься за своєю орбітою у зворотному напрямку", - розповіла астролог.
Це природне явище повторюється один раз приблизно на два роки. За словами Соловйової, дуже важливо розуміти, що та коли слід робити у цей період, щоб використати цей час максимально результативно для себе.
"Особливо це стосується тих з нас, хто має в своєму індивідуальному гороскопі астрологічні елементи в 1-7 градусах Лева, Стрільця, Овну, Терезів, Близнюків, Водолія, Тельця, Скорпіону, у 18-30 градусах Раку, Риб, Скорпіону, Тельця, Діви, Козерогу, Овну, Терезів", - пояснила астролог.
Окрім цього, вплив ретрограду на собі відчують люди, які народилися:
- з 6 до 27 січня
- з 6 до 28 березня
- з 5 до 28 квітня
- з 6 до 29 травня
- з 7 до 30 липня
- з 8 до 30 вересня
- з 9 до 31 жовтня
- з 8 до 29 листопада.
За словами Соловйової, незалежно від того, коли народилася людина, необхідно перевірити, в якій сфері її гороскопу буде знаходитися транзитна "червона планета" під час своєї ретроградності: там треба буде щось переоцінити, виправити та пропрацювати певні ситуації та процеси.
У цей період варто відмовитися від таких справ:
- старт нового проекту, відкриття бізнесу, реєстрацію фірми
- укладання шлюбу
- оформлення на нову роботу
- хірургічні та пластичні операції, стоматологічні втручання
- будівництво чи ремонт приміщення
- придбання автомобіля, побутової техніки, обладнання, інструментів
- початок судових і приватних розглядів
- ремонт техніки або техобслуговування автомобіля
- далекі подорожі
- високі фізичні навантаження, початок занять новими для себе видами спорту або тренуваннями
- понаднормові навантаження на роботі
- початок з’ясування стосунків з опонентами, у тому числі – силовими методами.
Що можна робити, коли Марс ретроградний:
- завершувати незакінчені справи
- переглядати свої активності та способи досягнення цілей
- переосмислювати та переоцінювати свою поведінку
- збирати необхідні матеріали, готувати аргументи, опрацьовувати тактику та стратегію для майбутніх проектів
- давати продуману, зважену відсіч у відповідь на агресію у свій бік
- практикувати медитацію, цігун, йогу
- більше відпочивати
- проходити курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі.
Ці поради астролога стосуються не лише ретроградності, але й так званого «тіньового» періоду, який триває за тиждень до і тиждень після початку та завершення зворотного руху планети.
"Звичайно ж, у кожного з нас, залежно від індивідуального гороскопа, програватимуться свої життєві сценарії. Однак спільними для всіх нас стануть головні уроки ретро-Марсу - навчитися виявляти миролюбність, дипломатичність і позитив у будь-яких ситуаціях", - резюмувала Соловйова.
До слова, раніше ми розповідали, що Ретроградний Марс поверне колишніх в життя трьох знаків Зодіаку.
Окрім цього, вже вийшов місячний календар стрижок на грудень.