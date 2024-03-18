Коли киянам подавати заяву на вступ дитини до першого класу: названо дати
Прийом заяв на вступ до першого класу від батьків майбутніх учнів у столиці України розпочинається 25 березня.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу КМДА розповідає, в які строки потрібно подати заяву та як саме це можна зробити.
Коли подати заяву, аби не проґавити вступ
За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, цьогоріч прийом документів у перші класи Києва для зручності батьків розпочнеться раніше звичайної дати - вже під час весняних канікул - з 25 березня.
Триватиме прийом документів до перших класів у столиці до 31 травня.
"Безпека освітнього процесу для школярів і вчителів - одна з головних умов роботи освітніх закладів столиці. Саме завдяки достатній кількості укриттів у школах Києва ми забезпечили в цьому навчальному році очне навчання майже 186 тисячам учнів, із яких майже 24 тисячі - першачки", - розповів посадовець.
Він уточнив, що для зарахування дитини до першого класу достатньо:
- заяви одного з її батьків, наданої власноруч
- сканованих копій чи фотокопій, направлених власноруч, або електронною поштою на адресу школи
"Оригінали документів, включно з медичними довідками, можна подавати пізніше", - додав Мондриївський.
Критерії зарахування до першого класу та пільги
Заступник голови КМДА зауважив, що головним критерієм зарахування до перших класів є територіальна доступність - закріплення відповідних адрес проживання дітей за певними школами.
Пільги для зарахування до перших класів поширюються на:
- дітей зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб
- дітей працівників цих освітніх закладів
- тих дітей, чиї брати або сестри вже навчаються в обраній школі
"Хочу наголосити, що, крім вище названих умов, для пріоритетного зарахування до перших класів жодних інших не існує. Будь-які фінансові внески до фондів, які співпрацюють із закладами освіти, є винятково добровільними та не гарантують вступу до школи", - додав чиновник.
Якщо комусь із батьків намагатимуться "продавати" місця у школах, чиновник радить "звертатись до правоохоронців із повідомленням про факти корупції".
"Столичні заклади освіти вже максимально забезпечені й забезпечуватимуться надалі - від сучасного обладнання до побутового дріб'язку. Епоха зборів "на штори" має остаточно лишитись у минулому", - підсумував Мондриївський.
Як подати заяву на вступ до школи
Подати заяву на вступ до школи можна кількома способами:
- фізично - звернувшись безпосередньо до обраного закладу освіти
- віддалено - у вигляді електронних або поштових листів
- онлайн - скориставшись електронною реєстрацією в заклади загальної середньої освіти
Для того, щоб подати заяву онлайн, потрібно:
- зареєструватись на порталі "Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти"
- обрати заклад загальної середньої освіти
- створити заявку
- підтвердити її документами в обраному закладі
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли і як подати заяву на вступ дитини до першого класу в Київській області.
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