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"Коли кіно займається кінолог": скандал навколо "Довженко-Центру" розгорівся з новою силою

Колектив "Довженко-Центру" проти кадрових змін у закладі (Фото: facebook.com/sergiy.trymbach)
Автор: Василина Копитко

Скандал із "Довженко-центром" набирає нових обертів. 11 листопада СБУ, прокуратура та поліція знову приїхали у заклад з невідомою метою, а напередодні правоохоронці вилучили печатку. Працівники ж центру категорично відмовляються впускати на робоче місце нову призначену керівницю - Юлію Каждан.

Про те, як розвивався скандал та якою є реакцію суспільства на нього, розповідаємо у матеріалі Styler.

Що відбувається зараз?

"Поки наші відвойовують Херсон, у Києві СБУ, прокуратура та поліція знову приїхали в Центр. Сьогодні "Довженко-Центр" не працює, оскільки ми перейшли на 4-денний робочий тиждень через недофінансування. Правоохоронці очевидно збираються ламати двері. Також є інформація, що Держкіно планує ще раз спробувати привезти Юлію Каждан на робоче місце силовим методом", - повідомив у п'ятницю в Facebook депутат і журналіст Володимир Ар'єв.

Що спровокувало скандал?

2 листопада керівника "Довженка-Центру" звільнили Олену Гончарук від обов’язків за рішенням Державного агентства з питань кіно.

На посаду тимчасово призначили "кризового менеджера" Юлію Каждан, яка не має досвіду роботи у галузі. Вона працювала в сфері бухгалтерії, заснувала кінологічний бізнес та проводить сеанси гіпнозу.

Колектив "Довженко-Центру" написав спільну заяву, де назвав дії Держкіно вторгненням і намаганням знищити Центр.

Є припущення, що справжня мета реорганізації центру - віддати під забудову будівлю центру.

Реакція суспільства

Коментарі від представників культури:

  • "Коли кіном займається кінолог, тоді кіну, здається, вже кінець", - написала поетеса Галина Крук.
  • "Я боюсь, що після рішень Держкіно України фільми не будуть зніматися взагалі, а найкращі молоді й талановиті кінематографісти змушені будуть покинути Країну. Держкіно, припиніть свавілля й варварство по знищенню Довженко-Центр", - написала актриса театру і кіно Рима Зюбіна.
  • "Ситуація може вийти в площину, де діалогу місця не буде. Пропоную терміновий з’їзд за участі всіх сторін конфлікту і при громадському контролі та делегатів від кіноспільноти", - заявила актриса театру і кіно Ірма Вітовська-Ванца.
  • Хочете віджати "Довженко-центр"? Що там такого ласого? Земля? Будівля? Чи просто хочете показати, що ви собі можете це дозволити? Орки теж показують як можуть: випорожнитися на килим, вкрасти пральну машину, зґвалтувати немовля. Тільки більшість з них погано закінчили. Ви і ваші патрони теж погано закінчать. Тому краще приберіть свої брудні лапи від "Довженко-Центру", кіноархівів та українського кіно загалом", - заявив письменник Артем Чех.

Коментарі користувачів соцмереж:

  • Як сумно, що потрібно тримати "бій "за українське кіно і його історію в центрі столиці воюючої країни! Хто цей замовник, що за будь-яку ціну хоче отримати землю "Довженко-Центру"?
  • Продажні шкури підуть за Януковичем!
  • Яка гидота, от нема чим більше зайнятися прокуратурі й СБУ, як прочищати дорогу кінологу.
  • Росіяни розграбовують і нищать нашу культурну спадщину, а Держкіно їм допомагає.
  • Дуже сумно все це спостерігати, в країні війна, а хтось не може наїстися.

Раніше ми розповідали, що відомо про нову керівницю "Довженко-Центру".

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