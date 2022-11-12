"Коли кіно займається кінолог": скандал навколо "Довженко-Центру" розгорівся з новою силою

Скандал із "Довженко-центром" набирає нових обертів. 11 листопада СБУ, прокуратура та поліція знову приїхали у заклад з невідомою метою, а напередодні правоохоронці вилучили печатку. Працівники ж центру категорично відмовляються впускати на робоче місце нову призначену керівницю - Юлію Каждан.
Про те, як розвивався скандал та якою є реакцію суспільства на нього, розповідаємо у матеріалі Styler.
"Поки наші відвойовують Херсон, у Києві СБУ, прокуратура та поліція знову приїхали в Центр. Сьогодні "Довженко-Центр" не працює, оскільки ми перейшли на 4-денний робочий тиждень через недофінансування. Правоохоронці очевидно збираються ламати двері. Також є інформація, що Держкіно планує ще раз спробувати привезти Юлію Каждан на робоче місце силовим методом", - повідомив у п'ятницю в Facebook депутат і журналіст Володимир Ар'єв.
2 листопада керівника "Довженка-Центру" звільнили Олену Гончарук від обов’язків за рішенням Державного агентства з питань кіно.
На посаду тимчасово призначили "кризового менеджера" Юлію Каждан, яка не має досвіду роботи у галузі. Вона працювала в сфері бухгалтерії, заснувала кінологічний бізнес та проводить сеанси гіпнозу.
Колектив "Довженко-Центру" написав спільну заяву, де назвав дії Держкіно вторгненням і намаганням знищити Центр.
Є припущення, що справжня мета реорганізації центру - віддати під забудову будівлю центру.
Коментарі від представників культури:
Коментарі користувачів соцмереж:
Раніше ми розповідали, що відомо про нову керівницю "Довженко-Центру".