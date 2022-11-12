"Когда кино занимается кинолог": скандал вокруг "Довженко-Центра" разгорелся с новой силой

Скандал с "Довженко-центром" набирает новые обороты. 11 ноября СБУ, прокуратура и полиция снова приехали в заведение с неизвестной целью, а накануне правоохранители изъяли печать. Работники же центра категорически отказываются впускать на рабочее место новую назначенную руководительницу – Юлию Каждан.
О том, как развивался скандал и какова реакция общества на него, рассказываем в материале Styler.
"Пока наши отвоевывают Херсон, в Киеве СБУ, прокуратура и полиция снова приехали в Центр. Сегодня "Довженко-Центр" не работает, поскольку мы перешли на 4-дневную рабочую неделю из-за недофинансирования. Правоохранители очевидно собираются ломать двери. Также есть информация, что Госкино планирует еще раз попытаться привезти Юлию Каждан на рабочее место силовым методом", - сообщил в пятницу в Facebook депутат и журналист Владимир Арьев.
2 ноября руководителя "Довженко-Центра" уволили Елену Гончарук от обязанностей по решению Государственного агентства по кино.
На должность временно назначили "кризисного менеджера" Юлию Каждан, не имеющую опыта работы в отрасли. Она работала в сфере бухгалтерии, основала кинологический бизнес и проводит сеансы гипноза.
Коллектив "Довженко-Центра" написал совместное заявление, где назвал действия Госкино вторжением и попыткой уничтожить Центр.
Есть предположение, что настоящая цель реорганизации центра – отдать под застройку здание центра.
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Ранее мы рассказывали, что известно о новой руководительнице "Довженко-Центра".