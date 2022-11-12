"Когда кино занимается кинолог": скандал вокруг "Довженко-Центра" разгорелся с новой силой

Что происходит сейчас?

"Пока наши отвоевывают Херсон, в Киеве СБУ, прокуратура и полиция снова приехали в Центр. Сегодня "Довженко-Центр" не работает, поскольку мы перешли на 4-дневную рабочую неделю из-за недофинансирования. Правоохранители очевидно собираются ломать двери. Также есть информация, что Госкино планирует еще раз попытаться привезти Юлию Каждан на рабочее место силовым методом", - сообщил в пятницу в Facebook депутат и журналист Владимир Арьев.

Что спровоцировало скандал?

2 ноября руководителя "Довженко-Центра" уволили Елену Гончарук от обязанностей по решению Государственного агентства по кино.

На должность временно назначили "кризисного менеджера" Юлию Каждан, не имеющую опыта работы в отрасли. Она работала в сфере бухгалтерии, основала кинологический бизнес и проводит сеансы гипноза.

Коллектив "Довженко-Центра" написал совместное заявление, где назвал действия Госкино вторжением и попыткой уничтожить Центр.

Есть предположение, что настоящая цель реорганизации центра – отдать под застройку здание центра.

Реакция общества

Комментарии от представителей культуры:

"Когда кино занимается кинолог, тогда кину, кажется, уже конец", - написала поэтесса Галина Крук.

"Я боюсь, что после решений Госкино Украины фильмы не будут сниматься вообще, а лучшие молодые и талантливые кинематографисты вынуждены будут покинуть Страну. Госкино, прекратите беспредел и варварство по уничтожению Довженко-Центр", - написала актриса театра и кино Рима Зюбина.

"Ситуация может выйти в плоскость, где диалогу места не будет. Предлагаю срочный съезд с участием всех сторон конфликта и при общественном контроле и делегатов от киносообщества", – заявила актриса театра и кино Ирма Витовская-Ванца.

Хотите отжать "Довженко-центр"? Что там такого лакомства? Земля? Здание? Или просто хотите показать, что вы себе можете это позволить? Орки тоже показывают как могут: опорожниться на ковер, украсть стиральную машину, изнасиловать младенца. Только большинство из них плохо кончили. Вы и ваши патроны тоже плохо кончат. Поэтому лучше уберите свои грязные лапы от "Довженко-центра", киноархивов и украинского кино в целом", - заявил писатель Артем Чех.

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