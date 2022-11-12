"Коли кіно займається кінолог": скандал навколо "Довженко-Центру" розгорівся з новою силою

Скандал із "Довженко-центром" набирає нових обертів. 11 листопада СБУ, прокуратура та поліція знову приїхали у заклад з невідомою метою, а напередодні правоохоронці вилучили печатку. Працівники ж центру категорично відмовляються впускати на робоче місце нову призначену керівницю - Юлію Каждан.

Про те, як розвивався скандал та якою є реакцію суспільства на нього, розповідаємо у матеріалі Styler.

Що відбувається зараз?

"Поки наші відвойовують Херсон, у Києві СБУ, прокуратура та поліція знову приїхали в Центр. Сьогодні "Довженко-Центр" не працює, оскільки ми перейшли на 4-денний робочий тиждень через недофінансування. Правоохоронці очевидно збираються ламати двері. Також є інформація, що Держкіно планує ще раз спробувати привезти Юлію Каждан на робоче місце силовим методом", - повідомив у п'ятницю в Facebook депутат і журналіст Володимир Ар'єв.

Що спровокувало скандал?

2 листопада керівника "Довженка-Центру" звільнили Олену Гончарук від обов’язків за рішенням Державного агентства з питань кіно.

На посаду тимчасово призначили "кризового менеджера" Юлію Каждан, яка не має досвіду роботи у галузі. Вона працювала в сфері бухгалтерії, заснувала кінологічний бізнес та проводить сеанси гіпнозу.

Колектив "Довженко-Центру" написав спільну заяву, де назвав дії Держкіно вторгненням і намаганням знищити Центр.

Є припущення, що справжня мета реорганізації центру - віддати під забудову будівлю центру.

Реакція суспільства

Коментарі від представників культури:

"Коли кіном займається кінолог, тоді кіну, здається, вже кінець", - написала поетеса Галина Крук.

"Я боюсь, що після рішень Держкіно України фільми не будуть зніматися взагалі, а найкращі молоді й талановиті кінематографісти змушені будуть покинути Країну. Держкіно, припиніть свавілля й варварство по знищенню Довженко-Центр", - написала актриса театру і кіно Рима Зюбіна.

"Ситуація може вийти в площину, де діалогу місця не буде. Пропоную терміновий з’їзд за участі всіх сторін конфлікту і при громадському контролі та делегатів від кіноспільноти", - заявила актриса театру і кіно Ірма Вітовська-Ванца.

Хочете віджати "Довженко-центр"? Що там такого ласого? Земля? Будівля? Чи просто хочете показати, що ви собі можете це дозволити? Орки теж показують як можуть: випорожнитися на килим, вкрасти пральну машину, зґвалтувати немовля. Тільки більшість з них погано закінчили. Ви і ваші патрони теж погано закінчать. Тому краще приберіть свої брудні лапи від "Довженко-Центру", кіноархівів та українського кіно загалом", - заявив письменник Артем Чех.

Коментарі користувачів соцмереж: