"Когда кино занимается кинолог": скандал вокруг "Довженко-Центра" разгорелся с новой силой
Скандал с "Довженко-центром" набирает новые обороты. 11 ноября СБУ, прокуратура и полиция снова приехали в заведение с неизвестной целью, а накануне правоохранители изъяли печать. Работники же центра категорически отказываются впускать на рабочее место новую назначенную руководительницу – Юлию Каждан.
О том, как развивался скандал и какова реакция общества на него, рассказываем в материале Styler.
Что происходит сейчас?
"Пока наши отвоевывают Херсон, в Киеве СБУ, прокуратура и полиция снова приехали в Центр. Сегодня "Довженко-Центр" не работает, поскольку мы перешли на 4-дневную рабочую неделю из-за недофинансирования. Правоохранители очевидно собираются ломать двери. Также есть информация, что Госкино планирует еще раз попытаться привезти Юлию Каждан на рабочее место силовым методом", - сообщил в пятницу в Facebook депутат и журналист Владимир Арьев.
Что спровоцировало скандал?
2 ноября руководителя "Довженко-Центра" уволили Елену Гончарук от обязанностей по решению Государственного агентства по кино.
На должность временно назначили "кризисного менеджера" Юлию Каждан, не имеющую опыта работы в отрасли. Она работала в сфере бухгалтерии, основала кинологический бизнес и проводит сеансы гипноза.
Коллектив "Довженко-Центра" написал совместное заявление, где назвал действия Госкино вторжением и попыткой уничтожить Центр.
Есть предположение, что настоящая цель реорганизации центра – отдать под застройку здание центра.
Реакция общества
Комментарии от представителей культуры:
- "Когда кино занимается кинолог, тогда кину, кажется, уже конец", - написала поэтесса Галина Крук.
- "Я боюсь, что после решений Госкино Украины фильмы не будут сниматься вообще, а лучшие молодые и талантливые кинематографисты вынуждены будут покинуть Страну. Госкино, прекратите беспредел и варварство по уничтожению Довженко-Центр", - написала актриса театра и кино Рима Зюбина.
- "Ситуация может выйти в плоскость, где диалогу места не будет. Предлагаю срочный съезд с участием всех сторон конфликта и при общественном контроле и делегатов от киносообщества", – заявила актриса театра и кино Ирма Витовская-Ванца.
- Хотите отжать "Довженко-центр"? Что там такого лакомства? Земля? Здание? Или просто хотите показать, что вы себе можете это позволить? Орки тоже показывают как могут: опорожниться на ковер, украсть стиральную машину, изнасиловать младенца. Только большинство из них плохо кончили. Вы и ваши патроны тоже плохо кончат. Поэтому лучше уберите свои грязные лапы от "Довженко-центра", киноархивов и украинского кино в целом", - заявил писатель Артем Чех.
Комментарии пользователей соцсетей:
- Как печально, что нужно держать "бой" за украинское кино и его историю в центре столицы воюющей страны! Кто этот заказчик, что любой ценой хочет получить землю "Довженко-Центра"?
- Продажные шкуры последуют за Януковичем!
- Какая мерзость, вот нечем больше заняться прокуратуре и СБУ, как прочищать дорогую кинологу.
- Россияне разграбляют и уничтожают наше культурное наследие, а Госкино им помогает.
- Очень грустно все это наблюдать, в стране война, а кто-то не может наесться.
Ранее мы рассказывали, что известно о новой руководительнице "Довженко-Центра".