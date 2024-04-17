Ці сорти кабачків варто посадити на городі і вони порадують вас врожаєм

На городі можна вирощувати багато сортів кабачків, але кращий вибір буде залежати від вашого регіону, клімату та ваших власних вподобань.

Які сорти овоча краще посадити на городі - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Які сорти кабачків посадити на городі

Ось кілька популярних сортів кабачків, які можуть вам сподобатися:

Звичайний зелений кабачок (Zucchini)

Це один з найпоширеніших сортів. Він має темно-зелену шкірку і білий м'якуш.

Кабачок "Yellow Crookneck"

Цей сорт має жовтувату шкірку і вигнуту форму. Він має ніжний смак і чудово підходить для приготування на грилі.

Кабачок "Pattypan"

Цей сорт має форму, схожу на тарілку, з гофрованими краями. Він доступний у різних кольорах, таких як білий, жовтий або зелений.

Кабачок "Tromboncino"

Цей сорт має довгу, вигнуту форму, подібну до тромбона. Він має дуже ніжний смак і відмінно підходить для приготування на грилі або для використання у смажених стравах.

Кабачок "Eight Ball"

Цей сорт має кулеподібну форму і темно-зелену шкірку. Він ідеально підходить для начинок і готування у духовці.