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Ці сорти кабачків варто посадити на городі і вони порадують вас врожаєм

Середа 17 квітня 2024 09:13
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Ці сорти кабачків варто посадити на городі і вони порадують вас врожаєм Фото: Які сорти кабачків садити на городі (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

На городі можна вирощувати багато сортів кабачків, але кращий вибір буде залежати від вашого регіону, клімату та ваших власних вподобань.

Які сорти овоча краще посадити на городі - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Які сорти кабачків посадити на городі

Ось кілька популярних сортів кабачків, які можуть вам сподобатися:

Звичайний зелений кабачок (Zucchini)

Це один з найпоширеніших сортів. Він має темно-зелену шкірку і білий м'якуш.

Кабачок "Yellow Crookneck"

Цей сорт має жовтувату шкірку і вигнуту форму. Він має ніжний смак і чудово підходить для приготування на грилі.

Кабачок "Pattypan"

Цей сорт має форму, схожу на тарілку, з гофрованими краями. Він доступний у різних кольорах, таких як білий, жовтий або зелений.

Кабачок "Tromboncino"

Цей сорт має довгу, вигнуту форму, подібну до тромбона. Він має дуже ніжний смак і відмінно підходить для приготування на грилі або для використання у смажених стравах.

Кабачок "Eight Ball"

Цей сорт має кулеподібну форму і темно-зелену шкірку. Він ідеально підходить для начинок і готування у духовці.

Також ми писали, обов'язково встигніть посадити кабачки в відкритий грунт до цієї дати.

До речі, ось 15 рослин, які треба встигнути посадити до Великодня.

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