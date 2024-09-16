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Коли iOS 18 стане доступним для вашого iPhone: дата і час

Ваш iPhone зможе отримати оновлення iOS 18 вже сьогодні (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Apple представить свою останню операційну систему iOS 18 у понеділок, 16 вересня. Очікується, що довгоочікуване оновлення принесе безліч нових функцій та покращень у лінійку iPhone.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт CNET, який публікує новини, статті, огляди та відео, присвячені технологіям.

Хоча Apple офіційно не підтвердила точний час випуску, інсайдери припускають, що оновлення iOS 18 буде доступне для завантаження близько 13:00 за східним часом (20:00 за Києвом).

Враховуючи значну кількість користувачів, які бажають оновити свої пристрої, рекомендується очікувати на можливі затримки завантаження під час початкового розгортання.

Як оновити iPhone до iOS 18

  • Підключіться до Wi-Fi. Переконайтеся, що ваш iPhone підключено до надійної мережі Wi-Fi.
  • Перевірте наявність оновлень. Перейдіть до Налаштувань, потім “Основні” та “Оновлення програмного забезпечення”
  • Якщо iOS 18 доступне, натисніть "Завантажити та встановити"

iOS 18 обіцяє принести значні покращення та нові функції до лінійки iPhone. Завдяки своїй орієнтації на персоналізацію, покращення в обміні повідомленнями та оптимізації продуктивності, оновлення, як очікується, буде сприйнято мільйонами користувачів Apple у всьому світі.

Раніше ми писали про те, які моделі iPhone зможуть встановити оновлення iOS 18.

Читайте також, як підготувати свій iPhone до виходу публічної бета-версії iOS 18.

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