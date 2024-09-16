Когда iOS 18 станет доступным для вашего iPhone: дата и время

Хотя Apple официально не подтвердила точное время выпуска, инсайдеры предполагают, что обновление iOS 18 будет доступна для загрузки около 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву).

Учитывая значительное количество пользователей, желающих обновить свои устройства, рекомендуется ожидать возможных задержек загрузки во время первоначального развертывания.

Как обновить iPhone до iOS 18

Подключитесь к Wi-Fi. Убедитесь, что ваш iPhone подключен к надежной сети Wi-Fi

Проверьте наличие обновлений. Перейдите в Настройки, затем “Основные” и “Обновление программного обеспечения”

Если iOS 18 доступен, нажмите "Загрузить и установить"

iOS 18 обещает принести значительные улучшения и новые функции в линейку iPhone. Благодаря своей ориентации на персонализацию, улучшения в обмене сообщениями и оптимизации производительности, обновление, как ожидается, будет воспринято миллионами пользователей Apple во всем мире.