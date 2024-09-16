RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда iOS 18 станет доступным для вашего iPhone: дата и время

Ваш iPhone сможет получить обновление iOS 18 уже сегодня (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Apple представит свою последнюю операционную систему iOS 18 в понедельник, 16 сентября. Ожидается, что долгожданное обновление принесет множество новых функций и улучшений в линейку iPhone.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт CNET, который публикует новости, статьи, обзоры и видео, посвященные технологиям.

Хотя Apple официально не подтвердила точное время выпуска, инсайдеры предполагают, что обновление iOS 18 будет доступна для загрузки около 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву).  

Учитывая значительное количество пользователей, желающих обновить свои устройства, рекомендуется ожидать возможных задержек загрузки во время первоначального развертывания. 

Как обновить iPhone до iOS 18 

  • Подключитесь к Wi-Fi. Убедитесь, что ваш iPhone подключен к надежной сети Wi-Fi 
  • Проверьте наличие обновлений. Перейдите в Настройки, затем “Основные” и “Обновление программного обеспечения” 
  • Если iOS 18 доступен, нажмите "Загрузить и установить" 

iOS 18 обещает принести значительные улучшения и новые функции в линейку iPhone. Благодаря своей ориентации на персонализацию, улучшения в обмене сообщениями и оптимизации производительности, обновление, как ожидается, будет воспринято миллионами пользователей Apple во всем мире. 

Раньше мы писали о том, какие модели iPhone смогут установить обновление iOS 18.

Читайте также, как подготовить свой iPhone к выходу публичной бета-версии iOS 18.

Читайте РБК-Украина в Google News
AppleiPhoneiOS