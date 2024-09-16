Когда iOS 18 станет доступным для вашего iPhone: дата и время

Компания Apple представит свою последнюю операционную систему iOS 18 в понедельник, 16 сентября. Ожидается, что долгожданное обновление принесет множество новых функций и улучшений в линейку iPhone.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт CNET, который публикует новости, статьи, обзоры и видео, посвященные технологиям.
Хотя Apple официально не подтвердила точное время выпуска, инсайдеры предполагают, что обновление iOS 18 будет доступна для загрузки около 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву).
Учитывая значительное количество пользователей, желающих обновить свои устройства, рекомендуется ожидать возможных задержек загрузки во время первоначального развертывания.
iOS 18 обещает принести значительные улучшения и новые функции в линейку iPhone. Благодаря своей ориентации на персонализацию, улучшения в обмене сообщениями и оптимизации производительности, обновление, как ожидается, будет воспринято миллионами пользователей Apple во всем мире.
Раньше мы писали о том, какие модели iPhone смогут установить обновление iOS 18.
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