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Коли і що садити в останній місяць зими: місячний посівний календар на лютий

Фото: місячний посівний календар садівника та городника на лютий 2022 (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

В останній місяць зими можна сіяти насіння овочів на розсаду в теплиці, займатись посівом багатьох культур, у тому числі квіткових, активно готуватися до початку нового сезону в саду та на городі.

Хоча погода нинішньої "холодної пори" року видалася незвично теплою, ймовірність морозів у лютому залишається, що безпосередньо позначиться на роботах з насінням та рослинами. А ось у посівному місячному календарі, на який часто орієнтуються садівники та городники, сюрпризи не прогнозуються.

Які дати сприятливі та небажані для посіву та розсади у цьому лютому - читайте у матеріалі нижче.

Місячний посівний календар на лютий 2023

Положення фаз Місяця істотно впливає на життєвий цикл рослин, тим самим створюючи сприятливі, нейтральні та несприятливі періоди для роботи з ними. В останній місяць цієї зими:

  • повний місяць буде 6 лютого,
  • молодик - 20 лютого,
  • зростаючий місяць у періоди з 1 по 5 лютого і з 21 по 28 лютого,
  • спадаючий місяць - з 7 по 19 лютого.

Сприятливі / несприятливі дати

  • Загалом сприятливі дні для посіву, посадки чи пересадки рослин: 3, 4, 10-14, 17, 18, 21, 22, 25, 26 лютого.
  • Несприятливі дати для таких робіт: 5, 6, 15, 16, 19, 20 лютого.

Що і коли сіяти та садити у лютому 2023

  • Квіти з насіння: 1-3, 21, 24-26, 28 лютого
  • Декоративні рослини: 1-3, 21, 24-26, 28 лютого
  • Зелень та салат: 1-3, 21, 24-26, 28 лютого
  • Огірки: 1-3, 21, 24-26, 28 лютого
  • Морква, буряк: 9, 11-14, 16, 17 лютого
  • Капуста (білокачанна, цвітна): 1-3, 21, 24-26, 28 лютого
  • Томати, фізаліс: 1-3, 21, 24-26, 28 лютого
  • Баклажани: 1-3, 21, 24-26, 28 лютого
  • Редис, редька: 9, 11-14, 16, 17 лютого
  • Цибуля: 9, 11-14, 16, 17 лютого
  • Перець (гострий, солодкий): 1-3, 21, 24-26, 28 лютого
  • Кабачки, гарбуз, патисони: 1-3, 21, 24-26, 28 лютого
  • Картопля, топінамбур: 9, 11-14, 16, 17 лютого
  • Квасоля, горох, боби: 9, 11-14, 16, 17 лютого
  • Петрушка: 9, 11-14, 16, 17 лютого.

Нагадаємо, раніше метеорологи та народний синоптик розповіли, чи накриють Україну сильні снігопади у лютому.

А також перед цим ми писали, що у лютому Землю накриє затяжними магнітними бурями, та вказували всі небезпечні дати.

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