Коли і що садити в останній місяць зими: місячний посівний календар на лютий

В останній місяць зими можна сіяти насіння овочів на розсаду в теплиці, займатись посівом багатьох культур, у тому числі квіткових, активно готуватися до початку нового сезону в саду та на городі.

Хоча погода нинішньої "холодної пори" року видалася незвично теплою, ймовірність морозів у лютому залишається, що безпосередньо позначиться на роботах з насінням та рослинами. А ось у посівному місячному календарі, на який часто орієнтуються садівники та городники, сюрпризи не прогнозуються.

Які дати сприятливі та небажані для посіву та розсади у цьому лютому - читайте у матеріалі нижче.