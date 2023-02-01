Когда и что садить в последний месяц зимы: лунный посевной календарь на февраль

В последний месяц зимы можно сеять семена овощей на рассаду в теплице, заниматься посевом многих культур, в том числе цветочных, активно готовиться к началу нового сезона в саду и на огороде.
Хотя погода в нынешнюю "холодную пору" года выдалась непривычно теплой, вероятность морозов в феврале остается, что напрямую отразится на работах с семенами и растениями. А вот в посевном лунном календаре, на который часто ориентируются садоводы и огородники, сюрпризы не прогнозируются.
Какие даты благоприятные и нежелательные для посева и рассадки в этом феврале - читайте в материале ниже.
Лунный посевной календарь на февраль 2023
Положение фаз Луны оказывает существенное влияние на жизненный цикл растений, тем самым создавая благоприятные, нейтральные и неблагоприятные периоды для работы с ними. В последний месяц этой зимы:
полнолуние будет 6 февраля,
новолуние - 20 февраля,
растущая луна в периоды с 1 по 5 февраля и с 21 по 28 февраля,
убывающая луна - с 7 по 19 февраля.
Благоприятные / неблагоприятные даты
В целом благоприятные дни для посевов, посадки или пересадки растений: 3, 4, 10-14, 17, 18, 21, 22, 25, 26 февраля.
Неблагоприятные даты для таких работ: 5, 6, 15, 16, 19, 20 февраля.
Что и когда сеять и садить в феврале 2023
Цветы из семян: 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
Декоративные растения: 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
Зелень и салат: 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
Огурцы: 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
Морковь, буряк: 9, 11-14, 16, 17 февраля
Капуста (белокочанная, цветная): 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
Томаты, физалис: 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
Баклажаны: 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
Редис, редька: 9, 11-14, 16, 17 февраля
Лук: 9, 11-14, 16, 17 февраля
Перец (острый, сладкий): 1-3, 21, 24-26, 28 февраля
Кабачки, тыква, патиссоны: 1-3, 21, 24-26, 28 февраля