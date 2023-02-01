Когда и что садить в последний месяц зимы: лунный посевной календарь на февраль

В последний месяц зимы можно сеять семена овощей на рассаду в теплице, заниматься посевом многих культур, в том числе цветочных, активно готовиться к началу нового сезона в саду и на огороде.

Хотя погода в нынешнюю "холодную пору" года выдалась непривычно теплой, вероятность морозов в феврале остается, что напрямую отразится на работах с семенами и растениями. А вот в посевном лунном календаре, на который часто ориентируются садоводы и огородники, сюрпризы не прогнозируются.

Какие даты благоприятные и нежелательные для посева и рассадки в этом феврале - читайте в материале ниже.