Коли і як пити каву, щоб отримати максимум користі: поради нутриціолога

Суперечності щодо корисності й шкідливості кави вже не одне десятиліття точаться серед науковців, але більшість людей не готові відмовитись від цього напою. Втім, якщо дотримуватись певних правил, то від кави можна отримати тільки корисні ефекти.

Про те, коли і як пити каву, щоб отримати максимум користі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько у Telegram .

Що треба знати про каву

"Кофеїн має нейро- та гепатопротекторну дію (мозок, печінка), якщо споживання не є надмірним. Покращує концентрацію та здатність запам’ятовувати", - каже нутриціолог.

Кофеїн блокує аденозин і спрямовує нашу систему на більш енергійний шлях. Кава не збільшує енергію - запозичує, змінюючи час вивільнення аденозину, який потім змушує нас почуватися втомленими.

"Кофеїн - це рослинний алкалоїд (гіркота). Він - не просто стимулятор, це бустер, що керує поведінкою. Стимулює вивільнення дофаміну в області мозку, пов’язаної з ясністю думки. Підвищує ацетилхолін, що покращує здатність мислити, адаптуватися до розумових і фізичних змін. Діє як антагоніст аденозину, який компенсує сонливість у першій половині дня", - говорить Голобородько.

Коли і як пити каву

Нутриціолог радить дотримуватись кількох правил при споживанні кави, тоді отримаєте максимум користі без шкоди для сну.

Правила споживання кави:

уникайте кофеїну перші 90-120 хвилин після пробудження

робіть паузи, іноді 2-5 днів без кави

адекватна доза - 1- 3 мг/кг маси тіла забезпечить усі переваги кави без нервозності. Якщо ви 80 кг - 160-200 мг ваша доза. Це 1,5 філіжанки фільтру чи 1-2 еспресо

не пийте каву менш як за 8-10 годин до сну, це час метаболізму кофеїну всередині

"Кого кава занадто збуджує, для компенсації споживайте рівну кількість води чи краще електролітного напою. Також уникайте напою натще - він віддасть всі переваги, але й всі мінуси втоми також", - каже Голобородько.