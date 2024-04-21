Каміння у жовчному міхурі: як вчасно розпізнати хворобу і що зробити, щоб їй запобігти

Жовчнокам’яна хвороба тривалий час може себе не проявляти, тож важливо розпізнати її на ранніх етапах і одразу розпочати лікування. Попри поширену думку, каміння із міхура не завжди потрібно видаляти хірургічно, іноді це можна зробити іншими методами.

Про те, чому утворюється каміння у жовчному міхурі і як цьому запобігти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця у Facebook .

Як часто виникає жовчнокам’яна хвороба

"Жовчний міхур розміщений у верхній правій частині живота, прямо під печінкою. У ньому зберігається жовч, яка виділяється після початку вживання їжі та допомагає травленню. Проблеми з жовчним міхуром зазвичай виникають, коли виникає перешкода для виведення жовчі, наприклад, проходження каменю із жовчного міхура в протоку", - каже лікар.

Більшість каменів у жовчному міхурі утворюються, коли речовини, що містяться в жовчі, утворюють осад, кристалізуються та твердіють. Камені в жовчному міхурі дуже поширені та зазвичай не мають симптомів.

"Однак у близько 10% людей, у яких діагностована жовчнокам’яна хвороба, протягом 5 років розвиваються досить виражені симптоми", - говорить Швець.

Які ознаки вказують на наявність каміння у жовчному міхурі

Жовчні камені можуть викликати біль у верхній правій частині або в центрі живота. Він може відчуватися після вживання продуктів з високим вмістом жиру, наприклад смаженої їжі, але водночас може виникнути і в інших випадках.

Якщо ігнорувати цей біль, то симптоми можуть посилитися. Можуть з'явитись:

лихоманка

прискорене серцебиття

пожовтіння шкіри та білків очей

свербіж шкіри

діарея

озноб

сплутаність свідомості

втрата апетиту

"Ці симптоми можуть бути ознаками інфекції або запалення жовчного міхура. Щоправда, вони також можуть бути проявами патології печінки або підшлункової залози", - говорить дієтолог.

Оскільки симптоми каменів у жовчному міхурі схожі на симптоми інших серйозних проблем, таких як апендицит і панкреатит, потрібно негайно звернутися до лікаря.

"Жовчні камені самі по собі не викликають болю. Біль виникає, коли жовчні камені блокують рух жовчі з жовчного міхура. Близько 80% людей, які мають жовчні камені, не відчувають болю чи інших симптомів. У цих випадках лікар може виявити камені в жовчному міхурі за допомогою ультрасонографії, рентгену або під час операції на черевній порожнині", - пояснює Швець.

Чому утворюється каміння у жовчному міхурі

Вважається, що причина утворення каменів полягає в хімічному дисбалансі жовчі всередині жовчного міхура. До нього можуть призвести:

надлишок холестерину з одночасним неоптимальним балансом жовчних кислот у жовчі може призвести до виникнення жовтих холестеринових каменів

забагато білірубіну в жовчі

концентрована жовч у переповненому жовчному міхурі

Як діагностують цю хворобу

"Спочатку лікар проводить фізичний огляд, який включає перевірку очей і шкіри на наявність видимих змін кольору. Жовтуватий відтінок може бути ознакою жовтяниці, результатом надлишку білірубіну в організмі", - каже дієтолог.

До інших методів діагностики належать:

УЗД - це найкращий і безпечний метод візуалізації для підтвердження наявності жовчнокам’яної хвороби

КТ черевної порожнини

радіонуклідне сканування жовчного міхура

аналізи крові, які вимірюють кількість білірубіну, а також визначають, наскільки добре функціонує печінка

"Якщо камені в жовчному міхурі не викликають симптомів, швидше за все, не потрібно нічого робити. Однак варто змінити спосіб життя, щоб запобігти їх росту та виникненню подальших проблем", - говорить лікар.

УЗД є найкращим методом підтвердження наявності жовчнокам’яної хвороби (фото: Freepik)

Хірургічні методи лікування

У більшості випадків, якщо жовчні камені не завдають болю, їх не потрібно лікувати.

"Інколи вони можуть вийти самі. При наявності в історії нападів жовчної кольки лікар, ймовірно, порекомендує операцію. У рідкісних випадках можливе застосування медикаментів для розчинення каменів. Недоліки цього підходу в лікуванні полягають у частому повторному виникненні конкрементів у жовчному міхурі", - каже Швець.

При певних показах лікар може призначити холецистектомію - операцію з видалення жовчного міхура. Її можуть провести лапароскопічно - через проколи, якщо немає ускладнень, пацієнт може повернутися додому в день процедури або наступного дня.

Або ж жовчний можуть видалити через розрізання черевної порожнини, цей спосіб застосовують, якщо міхур запалений, інфікований або має рубці.

Після видалення органу жовч з печінки перенаправляється у тонкий кишківник. Вона стає менш концентрованою. Одним із побічних результатів цього може бути проносний ефект. Але у більшості людей травлення адаптується без проблем.

Нехірургічні методи лікування

"Якщо операція неможлива, наприклад, пацієнтом є літня людина із високим ризиком, існує кілька інших способів позбутися каменів у жовчному міхурі", - говорить лікар.

Нехірургічні методи:

терапія перорального розчинення зазвичай включає використання препаратів урсодеоксихолевої кислоти, які сприяє розчиненню каменів. Таке лікування найкраще підходить для руйнування холестеринових каменів і може зайняти багато місяців або років

зазвичай включає використання препаратів урсодеоксихолевої кислоти, які сприяє розчиненню каменів. Таке лікування найкраще підходить для руйнування холестеринових каменів і може зайняти багато місяців або років ударно-хвильова літотрипсія . Літотриптор - це апарат, який генерує ударні хвилі, які можуть розбити жовчні камені на менші частини

. Літотриптор - це апарат, який генерує ударні хвилі, які можуть розбити жовчні камені на менші частини черезшкірне дренування жовчного міхура передбачає введення стерильної голки в жовчний міхур для аспірації (витягування) жовчі. Потім вставляється трубка для додаткового дренажу. Ця процедура, як правило, є варіантом для людей, яким не підходять інші процедури

Що провокує утворення каміння

"Деякі фактори пов’язані з дієтою, тоді як інші фактори не піддаються контролю. Неконтрольованими факторами ризику є вік, раса, стать і сімейний анамнез", - наголошує Швець.

Фактори ризику способу життя:

ожиріння

діабет 2 типу

харчування з високим вмістом жиру або холестерину та низьким вмістом клітковини

утворенню каменів жовчного міхура може сприяти швидка втрата ваги

Генетичні фактори ризику:

жіноча стать

наявність у близьких родичів жовчних каменів

вік старше 60 років

Захворювання або особливі фізіологічні стани:

цироз

вагітність

прийом деяких ліків для зниження рівня холестерину

прийом препаратів з високим вмістом естрогену

"Втім, не припиняйте приймати препарати без схвалення лікаря", - говорить дієтолог.

Як запобігти утворенню каміння

"Хоча не існує надійного способу повністю запобігти утворенню жовчних каменів, холестерин, здається, відіграє важливу роль у їх утворенні. Якщо у вас в сімейному анамнезі є камені в жовчному міхурі, лікар може порадити обмежити їжу з високим вмістом насичених жирів. Зокрема, жирне м'ясо (ковбаса і бекон), солодощі (торти та печиво), сало, вершки, певні сири", - каже Швець.

Оскільки люди з ожирінням більш схильні до утворення каменів у жовчному міхурі, утримання ваги в помірних межах є ще одним способом запобігти жовчнокам'яній хворобі.

Зменшити ризик утворення каменів у жовчному міхурі допоможуть ці правила: