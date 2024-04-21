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Каміння у жовчному міхурі: як вчасно розпізнати хворобу і що зробити, щоб їй запобігти

Неділя 21 квітня 2024 11:27
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Каміння у жовчному міхурі: як вчасно розпізнати хворобу і що зробити, щоб їй запобігти Чому виникає жовчнокам'яна хвороба (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Олег Швець

Жовчнокам’яна хвороба тривалий час може себе не проявляти, тож важливо розпізнати її на ранніх етапах і одразу розпочати лікування. Попри поширену думку, каміння із міхура не завжди потрібно видаляти хірургічно, іноді це можна зробити іншими методами.

Про те, чому утворюється каміння у жовчному міхурі і як цьому запобігти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Як часто виникає жовчнокам’яна хвороба

"Жовчний міхур розміщений у верхній правій частині живота, прямо під печінкою. У ньому зберігається жовч, яка виділяється після початку вживання їжі та допомагає травленню. Проблеми з жовчним міхуром зазвичай виникають, коли виникає перешкода для виведення жовчі, наприклад, проходження каменю із жовчного міхура в протоку", - каже лікар.

Більшість каменів у жовчному міхурі утворюються, коли речовини, що містяться в жовчі, утворюють осад, кристалізуються та твердіють. Камені в жовчному міхурі дуже поширені та зазвичай не мають симптомів.

"Однак у близько 10% людей, у яких діагностована жовчнокам’яна хвороба, протягом 5 років розвиваються досить виражені симптоми", - говорить Швець.

Які ознаки вказують на наявність каміння у жовчному міхурі

Жовчні камені можуть викликати біль у верхній правій частині або в центрі живота. Він може відчуватися після вживання продуктів з високим вмістом жиру, наприклад смаженої їжі, але водночас може виникнути і в інших випадках.

Якщо ігнорувати цей біль, то симптоми можуть посилитися. Можуть з'явитись:

  • лихоманка
  • прискорене серцебиття
  • пожовтіння шкіри та білків очей
  • свербіж шкіри
  • діарея
  • озноб
  • сплутаність свідомості
  • втрата апетиту

"Ці симптоми можуть бути ознаками інфекції або запалення жовчного міхура. Щоправда, вони також можуть бути проявами патології печінки або підшлункової залози", - говорить дієтолог.

Оскільки симптоми каменів у жовчному міхурі схожі на симптоми інших серйозних проблем, таких як апендицит і панкреатит, потрібно негайно звернутися до лікаря.

"Жовчні камені самі по собі не викликають болю. Біль виникає, коли жовчні камені блокують рух жовчі з жовчного міхура. Близько 80% людей, які мають жовчні камені, не відчувають болю чи інших симптомів. У цих випадках лікар може виявити камені в жовчному міхурі за допомогою ультрасонографії, рентгену або під час операції на черевній порожнині", - пояснює Швець.

Чому утворюється каміння у жовчному міхурі

Вважається, що причина утворення каменів полягає в хімічному дисбалансі жовчі всередині жовчного міхура. До нього можуть призвести:

  • надлишок холестерину з одночасним неоптимальним балансом жовчних кислот у жовчі може призвести до виникнення жовтих холестеринових каменів
  • забагато білірубіну в жовчі
  • концентрована жовч у переповненому жовчному міхурі

Як діагностують цю хворобу

"Спочатку лікар проводить фізичний огляд, який включає перевірку очей і шкіри на наявність видимих змін кольору. Жовтуватий відтінок може бути ознакою жовтяниці, результатом надлишку білірубіну в організмі", - каже дієтолог.

До інших методів діагностики належать:

  • УЗД - це найкращий і безпечний метод візуалізації для підтвердження наявності жовчнокам’яної хвороби
  • КТ черевної порожнини
  • радіонуклідне сканування жовчного міхура
  • аналізи крові, які вимірюють кількість білірубіну, а також визначають, наскільки добре функціонує печінка

"Якщо камені в жовчному міхурі не викликають симптомів, швидше за все, не потрібно нічого робити. Однак варто змінити спосіб життя, щоб запобігти їх росту та виникненню подальших проблем", - говорить лікар.

Каміння у жовчному міхурі: як вчасно розпізнати хворобу і що зробити, щоб їй запобігтиУЗД є найкращим методом підтвердження наявності жовчнокам’яної хвороби (фото: Freepik)

Хірургічні методи лікування

У більшості випадків, якщо жовчні камені не завдають болю, їх не потрібно лікувати.

"Інколи вони можуть вийти самі. При наявності в історії нападів жовчної кольки лікар, ймовірно, порекомендує операцію. У рідкісних випадках можливе застосування медикаментів для розчинення каменів. Недоліки цього підходу в лікуванні полягають у частому повторному виникненні конкрементів у жовчному міхурі", - каже Швець.

При певних показах лікар може призначити холецистектомію - операцію з видалення жовчного міхура. Її можуть провести лапароскопічно - через проколи, якщо немає ускладнень, пацієнт може повернутися додому в день процедури або наступного дня.

Або ж жовчний можуть видалити через розрізання черевної порожнини, цей спосіб застосовують, якщо міхур запалений, інфікований або має рубці.

Після видалення органу жовч з печінки перенаправляється у тонкий кишківник. Вона стає менш концентрованою. Одним із побічних результатів цього може бути проносний ефект. Але у більшості людей травлення адаптується без проблем.

Нехірургічні методи лікування

"Якщо операція неможлива, наприклад, пацієнтом є літня людина із високим ризиком, існує кілька інших способів позбутися каменів у жовчному міхурі", - говорить лікар.

Нехірургічні методи:

  • терапія перорального розчинення зазвичай включає використання препаратів урсодеоксихолевої кислоти, які сприяє розчиненню каменів. Таке лікування найкраще підходить для руйнування холестеринових каменів і може зайняти багато місяців або років
  • ударно-хвильова літотрипсія. Літотриптор - це апарат, який генерує ударні хвилі, які можуть розбити жовчні камені на менші частини
  • черезшкірне дренування жовчного міхура передбачає введення стерильної голки в жовчний міхур для аспірації (витягування) жовчі. Потім вставляється трубка для додаткового дренажу. Ця процедура, як правило, є варіантом для людей, яким не підходять інші процедури

Що провокує утворення каміння

"Деякі фактори пов’язані з дієтою, тоді як інші фактори не піддаються контролю. Неконтрольованими факторами ризику є вік, раса, стать і сімейний анамнез", - наголошує Швець.

Фактори ризику способу життя:

  • ожиріння
  • діабет 2 типу
  • харчування з високим вмістом жиру або холестерину та низьким вмістом клітковини
  • утворенню каменів жовчного міхура може сприяти швидка втрата ваги

Генетичні фактори ризику:

  • жіноча стать
  • наявність у близьких родичів жовчних каменів
  • вік старше 60 років

Захворювання або особливі фізіологічні стани:

  • цироз
  • вагітність
  • прийом деяких ліків для зниження рівня холестерину
  • прийом препаратів з високим вмістом естрогену

"Втім, не припиняйте приймати препарати без схвалення лікаря", - говорить дієтолог.

Як запобігти утворенню каміння

"Хоча не існує надійного способу повністю запобігти утворенню жовчних каменів, холестерин, здається, відіграє важливу роль у їх утворенні. Якщо у вас в сімейному анамнезі є камені в жовчному міхурі, лікар може порадити обмежити їжу з високим вмістом насичених жирів. Зокрема, жирне м'ясо (ковбаса і бекон), солодощі (торти та печиво), сало, вершки, певні сири", - каже Швець.

Оскільки люди з ожирінням більш схильні до утворення каменів у жовчному міхурі, утримання ваги в помірних межах є ще одним способом запобігти жовчнокам'яній хворобі.

Зменшити ризик утворення каменів у жовчному міхурі допоможуть ці правила:

  • їжте менше виробів з ультраоброблених вуглеводів (наприклад, печива та білого хліба) і менше цукру
  • збільште споживання здорових жирів, таких як риб’ячий жир і оливкова олія, що допоможуть жовчному міхуру регулярно скорочуватися та спорожнюватися
  • вживайте потрібну кількість клітковини на день (жінкам рекомендовано близько 25 грамів на день, чоловікам - близько 38 грамів на день)
  • щодня займайтеся фізичною активністю
  • пийте достатньо води
  • якщо ви плануєте схуднути, робіть це повільно. Швидка втрата ваги збільшує ризик утворення каміння у жовчному міхурі та інших проблем зі здоров’ям

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