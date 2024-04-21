Каміння у жовчному міхурі: як вчасно розпізнати хворобу і що зробити, щоб їй запобігти
Жовчнокам’яна хвороба тривалий час може себе не проявляти, тож важливо розпізнати її на ранніх етапах і одразу розпочати лікування. Попри поширену думку, каміння із міхура не завжди потрібно видаляти хірургічно, іноді це можна зробити іншими методами.
Про те, чому утворюється каміння у жовчному міхурі і як цьому запобігти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця у Facebook.
Як часто виникає жовчнокам’яна хвороба
"Жовчний міхур розміщений у верхній правій частині живота, прямо під печінкою. У ньому зберігається жовч, яка виділяється після початку вживання їжі та допомагає травленню. Проблеми з жовчним міхуром зазвичай виникають, коли виникає перешкода для виведення жовчі, наприклад, проходження каменю із жовчного міхура в протоку", - каже лікар.
Більшість каменів у жовчному міхурі утворюються, коли речовини, що містяться в жовчі, утворюють осад, кристалізуються та твердіють. Камені в жовчному міхурі дуже поширені та зазвичай не мають симптомів.
"Однак у близько 10% людей, у яких діагностована жовчнокам’яна хвороба, протягом 5 років розвиваються досить виражені симптоми", - говорить Швець.
Які ознаки вказують на наявність каміння у жовчному міхурі
Жовчні камені можуть викликати біль у верхній правій частині або в центрі живота. Він може відчуватися після вживання продуктів з високим вмістом жиру, наприклад смаженої їжі, але водночас може виникнути і в інших випадках.
Якщо ігнорувати цей біль, то симптоми можуть посилитися. Можуть з'явитись:
- лихоманка
- прискорене серцебиття
- пожовтіння шкіри та білків очей
- свербіж шкіри
- діарея
- озноб
- сплутаність свідомості
- втрата апетиту
"Ці симптоми можуть бути ознаками інфекції або запалення жовчного міхура. Щоправда, вони також можуть бути проявами патології печінки або підшлункової залози", - говорить дієтолог.
Оскільки симптоми каменів у жовчному міхурі схожі на симптоми інших серйозних проблем, таких як апендицит і панкреатит, потрібно негайно звернутися до лікаря.
"Жовчні камені самі по собі не викликають болю. Біль виникає, коли жовчні камені блокують рух жовчі з жовчного міхура. Близько 80% людей, які мають жовчні камені, не відчувають болю чи інших симптомів. У цих випадках лікар може виявити камені в жовчному міхурі за допомогою ультрасонографії, рентгену або під час операції на черевній порожнині", - пояснює Швець.
Чому утворюється каміння у жовчному міхурі
Вважається, що причина утворення каменів полягає в хімічному дисбалансі жовчі всередині жовчного міхура. До нього можуть призвести:
- надлишок холестерину з одночасним неоптимальним балансом жовчних кислот у жовчі може призвести до виникнення жовтих холестеринових каменів
- забагато білірубіну в жовчі
- концентрована жовч у переповненому жовчному міхурі
Як діагностують цю хворобу
"Спочатку лікар проводить фізичний огляд, який включає перевірку очей і шкіри на наявність видимих змін кольору. Жовтуватий відтінок може бути ознакою жовтяниці, результатом надлишку білірубіну в організмі", - каже дієтолог.
До інших методів діагностики належать:
- УЗД - це найкращий і безпечний метод візуалізації для підтвердження наявності жовчнокам’яної хвороби
- КТ черевної порожнини
- радіонуклідне сканування жовчного міхура
- аналізи крові, які вимірюють кількість білірубіну, а також визначають, наскільки добре функціонує печінка
"Якщо камені в жовчному міхурі не викликають симптомів, швидше за все, не потрібно нічого робити. Однак варто змінити спосіб життя, щоб запобігти їх росту та виникненню подальших проблем", - говорить лікар.
УЗД є найкращим методом підтвердження наявності жовчнокам’яної хвороби (фото: Freepik)
Хірургічні методи лікування
У більшості випадків, якщо жовчні камені не завдають болю, їх не потрібно лікувати.
"Інколи вони можуть вийти самі. При наявності в історії нападів жовчної кольки лікар, ймовірно, порекомендує операцію. У рідкісних випадках можливе застосування медикаментів для розчинення каменів. Недоліки цього підходу в лікуванні полягають у частому повторному виникненні конкрементів у жовчному міхурі", - каже Швець.
При певних показах лікар може призначити холецистектомію - операцію з видалення жовчного міхура. Її можуть провести лапароскопічно - через проколи, якщо немає ускладнень, пацієнт може повернутися додому в день процедури або наступного дня.
Або ж жовчний можуть видалити через розрізання черевної порожнини, цей спосіб застосовують, якщо міхур запалений, інфікований або має рубці.
Після видалення органу жовч з печінки перенаправляється у тонкий кишківник. Вона стає менш концентрованою. Одним із побічних результатів цього може бути проносний ефект. Але у більшості людей травлення адаптується без проблем.
Нехірургічні методи лікування
"Якщо операція неможлива, наприклад, пацієнтом є літня людина із високим ризиком, існує кілька інших способів позбутися каменів у жовчному міхурі", - говорить лікар.
Нехірургічні методи:
- терапія перорального розчинення зазвичай включає використання препаратів урсодеоксихолевої кислоти, які сприяє розчиненню каменів. Таке лікування найкраще підходить для руйнування холестеринових каменів і може зайняти багато місяців або років
- ударно-хвильова літотрипсія. Літотриптор - це апарат, який генерує ударні хвилі, які можуть розбити жовчні камені на менші частини
- черезшкірне дренування жовчного міхура передбачає введення стерильної голки в жовчний міхур для аспірації (витягування) жовчі. Потім вставляється трубка для додаткового дренажу. Ця процедура, як правило, є варіантом для людей, яким не підходять інші процедури
Що провокує утворення каміння
"Деякі фактори пов’язані з дієтою, тоді як інші фактори не піддаються контролю. Неконтрольованими факторами ризику є вік, раса, стать і сімейний анамнез", - наголошує Швець.
Фактори ризику способу життя:
- ожиріння
- діабет 2 типу
- харчування з високим вмістом жиру або холестерину та низьким вмістом клітковини
- утворенню каменів жовчного міхура може сприяти швидка втрата ваги
Генетичні фактори ризику:
- жіноча стать
- наявність у близьких родичів жовчних каменів
- вік старше 60 років
Захворювання або особливі фізіологічні стани:
- цироз
- вагітність
- прийом деяких ліків для зниження рівня холестерину
- прийом препаратів з високим вмістом естрогену
"Втім, не припиняйте приймати препарати без схвалення лікаря", - говорить дієтолог.
Як запобігти утворенню каміння
"Хоча не існує надійного способу повністю запобігти утворенню жовчних каменів, холестерин, здається, відіграє важливу роль у їх утворенні. Якщо у вас в сімейному анамнезі є камені в жовчному міхурі, лікар може порадити обмежити їжу з високим вмістом насичених жирів. Зокрема, жирне м'ясо (ковбаса і бекон), солодощі (торти та печиво), сало, вершки, певні сири", - каже Швець.
Оскільки люди з ожирінням більш схильні до утворення каменів у жовчному міхурі, утримання ваги в помірних межах є ще одним способом запобігти жовчнокам'яній хворобі.
Зменшити ризик утворення каменів у жовчному міхурі допоможуть ці правила:
- їжте менше виробів з ультраоброблених вуглеводів (наприклад, печива та білого хліба) і менше цукру
- збільште споживання здорових жирів, таких як риб’ячий жир і оливкова олія, що допоможуть жовчному міхуру регулярно скорочуватися та спорожнюватися
- вживайте потрібну кількість клітковини на день (жінкам рекомендовано близько 25 грамів на день, чоловікам - близько 38 грамів на день)
- щодня займайтеся фізичною активністю
- пийте достатньо води
- якщо ви плануєте схуднути, робіть це повільно. Швидка втрата ваги збільшує ризик утворення каміння у жовчному міхурі та інших проблем зі здоров’ям
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