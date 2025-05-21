Коли і де попрощаються з Максимом Неліпою: з'явилися подробиці

Коли і де попрощаються з Максимом Неліпою

Церемонія прощання з ведучим-військовим пройде цієї п'ятниці, 23 травня, у Центрі культури і мистецтв Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", який "у народі" іменують Будинком культури КПІ (ДК КПІ).

Зазначимо, що Неліпа закінчив НТУУ "КПІ" 2001 року і здобув спеціальність інженера-приладобудівника. Тут же почалася і його творча кар'єра - на сцені Будинку культури КПІ він почав виступати у складі команди "Ковбої Політеху", а потім став її капітаном.

"Дорогі друзі, колеги, читачі. Прощання з Максимом Неліпою відбудеться в п'ятницю 23.05.2025 р. у Києві в ДК КПІ. Зустріч там на 10:30", - написав він.

Також Андрій Неліпа зазначив, що можна відправити квіти, якщо хтось не може бути присутнім особисто.

"Якщо хтось не має можливості потрапити на прощання з Максимом, але хоче відправити вінок, кошик, квіти, будь ласка. У нас є ритуальна служба, яка все зробить", - наголосив він.

"Брат навіки в наших серцях", - зазначив він у публікації.

Брат Максима Неліпи оголосив дату і місце прощання (скриншот)

Раніше стало відомо, що поховають телеведучого на Байковому кладовищі в Києві.

Що відомо про службу Максима Неліпи у ЗСУ

Одразу ж після початку повномасштабного вторгнення РФ Неліпа записався в ТРО, а пізніше мобілізувався до ЗСУ. Він служив у Силах безпілотних систем, мав звання старшого лейтенанта, а нещодавно був призначений командиром роти.

Він практично зник із соцмереж і не давав інтерв'ю. Лише зрідка Неліпа публікував у мережі нові фото, за якими можна було побачити, що шоумен дуже змінився.

У січні 2025 року стало відомо, що військовий дістав поранення і проходить лікування в Дніпрі. Тоді він вийшов на зв'язок і зазначив, що з ним усе добре.

У ніч на 15 травня його дружина Тамара Неліпа повідомила страшну новину - Максим Неліпа загинув на фронті. Також вона зазначила, що зараз триває розслідування обставин його смерті.



Максим Неліпа в ЗСУ (фото: instagram.com/nelimax252)

Хто такий Максим Неліпа

Майбутній актор і воїн народився і виріс у Києві. Грав у КВК у складі команди "Ковбої Політеху".

З 2004 року працював на різних розважальних шоу на українському телебаченні: 2004-2006 - "Програй мільйон" (канал ICTV), 2007-2009 - "Погода".

З 2004 по 2011 рік був ведучим квартирної лотереї "Хто там?" на телеканалах УТ-1 і 1+1. Потім приєднався як актор до "Дизель Студіо".

Перед війною Неліпа працював інженером-програмістом 2 категорії в київському науково-виробничому підприємстві "ОМІТех", а потім у Чорнобилі - на державному спеціалізованому підприємстві "Екоцентр". З 2020 року він обіймав посаду інженера-програміста 1 категорії в групі автоматизованих систем радіаційного контролю.



Максим Неліпа - архівне фото (скриншот)