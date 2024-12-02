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Коли додавати ароматні трави під час приготування, щоб не зіпсувати смак їжі

Понеділок 02 грудня 2024 14:23
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Коли додавати ароматні трави під час приготування, щоб не зіпсувати смак їжі Трави покращують смак страви (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Трави не є обов'язковим компонентом страви, але їх варто використовувати - і не лише для аромату. Цей інгредієнт розкриває смак продуктів. На жаль, багато людей марнують цей потенціал, використовуючи трави неправильно.

Про те, коли найкраще додавати спеції і трави до страви, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли додавати трави до їжі

Загалом, не існує єдиного правила щодо того, коли точно трави слід додавати до продуктів, оскільки багато що залежить від типу страви та наших уподобань. Також має велике значення, чи використовуєте ви свіжі або сушені трави.

Заведено вважати, що перші слід додавати в самому кінці приготування або тоді, коли страва вже на тарілці. Це дозволить зберегти їх аромат і колір. Тож найпоширеніша помилка - додати трави до страви занадто рано або занадто пізно.

Коли додавати свіжі трави

Деякі трави, наприклад, петрушка, естрагон і шніт-цибуля, завжди кращі в свіжому вигляді, і зазвичай їх слід уникати в сушеному вигляді, оскільки тоді вони не додають особливого смаку страві.

Крім цього, свіжі трави, такі як базилік, петрушка, розмарин, м'ята та інші, найкраще додавати в кінці приготування, коли страва вже майже готова. Це дозволяє зберегти їхній аромат і не переварити їх.

До того ж краще використовувати свіжі трави, а не сушені, у соусах, заправках для салатів та інших стравах швидкого приготування, оскільки сушені трави не матимуть достатньо часу, щоб розкрити аромати.

Коли додавати сушені трави

З сушеними травами є більше свободи - їх можна додавати набагато раніше. Наприклад, цілі спеції та лавровий лист виділяють аромат повільніше, ніж мелені або у вигляді листя, і ідеально підходять для використання у стравах з тривалим терміном приготування.

Однак додавати сушені трави рекомендують не пізніше половини процесу приготування. Цього часу достатньо, щоб вони розкрили свій аромат і водночас не втратили всіх своїх якостей під час термічної обробки.

Звичайно, додавання майорану на початку приготування бульйону не є великою помилкою - тоді трави все ще можуть додати легкого аромату страві. Проте варто провести експеримент і спробувати трохи почекати.

Можливо, ваш суп тільки виграє від такої зміни. Нарешті, варто пам'ятати, що деякі трави, наприклад, майоран, стають гіркими в результаті занадто тривалої термічної обробки.

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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Onet, The Spruce Eats, The Kitchn.

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