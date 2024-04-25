Коли День вишиванки 2024: дата, традиції і цікаві факти

Традиції Дня вишиванки

День вишиванки - це справжнє народне свято, яке спрямоване на збереження та вшанування старовинних народних традицій у створенні та носінні етнічного вишитого українського одягу. Основною ідеєю свята є пропаганда українських цінностей та їх популяризація серед молоді та населення загалом.

Вишиванка - це не просто окремий елемент святкового національного вбрання, але й важлива складова української культури. Протягом століть український народ несе любов до вишиванки та зберігає особливості її виготовлення. Кожен регіон України має свої унікальні мотиви та орнаменти у вишивці, що надає їй неповторний характер.

Під час війни День вишиванки має для всіх українців особливий сенс, тому що ми маємо виборювати наше право на ідентичність та існування, борючись з агресором - Росією.

Ідея свята полягає в підтримці українських традицій та культури через вшанування та носіння вишиванок - традиційних українських сорочок з вишитими орнаментами. Це свято стало популярним українським символом єдності та національної гордості.

День вишиванки - важливе для українців свято (фото: Getty Images)

Під час Дня вишиванки українці у всьому світі надягають вишиванки та виражають свою підтримку української культури та традицій. Це свято є символом національної самосвідомості та долучення до спільної культурної спадщини.

Цікаві факти про День вишиванки

Зазначимо, що історія традиції вишивати сорочки різнокольоровими нитками та візерунками налічує вже багато століть.

Зазвичай це мистецтво виконували дівчата, готуючи собі придане на майбутнє весілля. Кількість зібраних вишиванок часто слугувала показником матеріального добробуту нареченої.

Наприклад, якщо у дівчини було від 30 до 40 сорочок, то вона вважалася представницею скромної сім'ї, тоді як та, у кого їх було від 100 й більше, вважалася дуже заможною нареченою.

У кожному куточку України вишиванка не лише є символом національної гордості, але й відображає унікальність та культурну спадщину різних регіонів. Кожен регіон має свої традиційні візерунки, які відрізняються застиглим в часі стилем та колірною гамою.

Наприклад, Борщівська вишиванка з Тернопільської області легко впізнавана за своїм переважаючим чорним кольором. За легендою, під час татарського набігу у цьому районі загинули всі чоловіки, тому жінки обіцяли вишивати лише чорні сорочки протягом семи поколінь.

Буковинська вишиванка завжди оздоблена яскравими квітами, що відображають барвистість цього регіону. Космацька вишиванка відрізняється використанням помаранчевих та жовтих кольорів, які символізують сиру козацьку силу та енергію.

У Полтаві та її околицях велику популярність має вишивання білим по білому, що створює елегантний та витончений вигляд вишиванки.

Вишиванка - це наш генетичний код (фото: Getty Images)

Історичні дослідження свідчать, що вишиванку почали створювати ще до VI століття, але зразки вишивки з того часу не збереглися. За легендою, чумаки довіряли прання вишитої сорочки лише одній дівчині, щоб підтвердити вірність своєї коханої.

Перша школа вишивки з'явилася ще в XI столітті, заснована сестрою Володимира Мономаха - Анною. Тут вчилися мистецтва гаптування золотом і сріблом.

Найбільша кількість людей, які одягли вишиванки, була зареєстрована у 2011 році у місті Рівному, що увійшло до Книги рекордів України. На День Незалежності до центрального майдану міста прийшло 6570 людей у вишиванках.

Візерунки вишивки не обмежуються лише сорочками; їх можна побачити на автомобілях та навіть на тілах у вигляді татуювань. А у вишиванки часом одягають навіть домашніх улюбленців - котиків та собачок.

До речі, величезну колекцію старовинних вишиванок зібрали наші співвітчизники у Канаді. Український національний музей там нараховує понад 150 експонатів традиційного українського вишитого одягу з кінця XIX - початку XX століття.