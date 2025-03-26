Коли буде Сонячне затемнення 2025 і чи треба боятися катаклізмів у цей день

Де і коли буде видно затемнення

Сонячне затемнення відбудеться 29 березня 2025 року. Це буде часткове затемнення, що означає, що Місяць лише частково закриє Сонце.

Час затемнення (за Києвом):

Початок: 12:57

Максимальна фаза: 14:35

Завершення: 16:10

Найкраще затемнення буде видно у північній півкулі, зокрема в Європі, частині Азії та Північній Африці. В Україні його можна буде спостерігати при ясному небі.

Чи варто боятися катаклізмів у день затемнення?

Сонячне затемнення часто оточене міфами про катаклізми та негативний вплив на людину. Однак наука не підтверджує жодного зв’язку між затемненням і природними катастрофами. Що говорить наука:

Затемнення - це астрономічне явище, яке не впливає на тектонічну активність чи клімат.

Є дані, що в періоди затемнень деякі люди можуть відчувати емоційне напруження або зміни в самопочутті, особливо ті, хто страждає на гіпертонію.

Поширені міфи:

Затемнення викликає землетруси або виверження вулканів - це міф

Під час затемнення змінюється магнітне поле Землі - це міф

Не можна виходити з дому - це міф

Вплив на клімат та екосистему

Під час Сонячного затемнення можливе різке зниження температури, іноді на 5-15 градусів, що зумовлює зміни в атмосферних умовах, зокрема вітрових потоків.

Крім того, воно може вплинути на поведінку тварин: птахи можуть замовкати або повертатися до місця ночівлі, а комахи - проявляти нічну активність. Сонячне затемнення 29 березня 2025 року (фото: Getty Images)

Вплив на здоров'я людини

Найбільшу небезпеку для здоров'я стає під час подальшого прямий погляд на Сонце без належного захисту. Це може призвести до "сонячної ретинопатії" - ушкодження сітківки ока, що спричиняє нечіткість або сліпу пляму зору. Для безпечного збереження необхідно використовувати спеціальні окуляри з фільтрами, що відповідають стандарту ISO 12312-2.

Доктор Ніколас Кман з Медичного центру Університету штату Огайо наголошує: "Близько 30% людей на планеті не знають, що спостереження за сонячним освітленням без захисту може спричинити постійне пошкодження очей"

Психологічні ефекти. Сонячне затемнення може вплинути на емоційний стан людини та спричинити сплеск взаємодії та відчуття єдності.

Вплив на людей з психічними розладами. Дослідження показали, що під час Сонячних затемнень у деяких випадках із психічними розладами можуть спостерігатися зміни в поведінці, пов'язані з підвищенням рівня пролактину.

Фізіологічні зміни. Раптове зниження температури та зміни вітрових потоків під час наступу можуть вплинути на самопочуття людей, особливо чутливих до погодних умов.

Культурні та традиційні вірування. У деяких культурах існують переконання щодо негативного впливу сонячного затемнення на здоров'я, особливо вагітних жінок, хоча наукових доказів цього немає. Але самонавіювання може також погіршити фізичне та психологічне здоров'я.

Як безпечно спостерігати затемнення

Щоб побачити сонячне затемнення, важливо дотримуватися правил безпеки. Пряме спостереження за Сонцем без захисту може пошкодити зір.

Як правильно дивитися на затемнення:

Використовуйте спеціальні окуляри з сертифікованими фільтрами (не звичайні сонцезахисні окуляри).

Можна використовувати затемнене скло або спеціальні сонячні фільтри для телескопів.

Якщо у вас немає спеціального обладнання, затемнення можна спостерігати через екран смартфона або створити проєкцію за допомогою паперу.

Що не можна робити

Дивитися на Сонце через звичайні окуляри, фотоплівку або затемнене скло без сертифікованих фільтрів.

Спостерігати затемнення через бінокль або телескоп без спеціальних фільтрів - це може спричинити серйозне пошкодження очей.

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