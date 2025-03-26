Когда будет Солнечное затмение 2025 и надо ли бояться катаклизмов в этот день

Где и когда будет видно затмение

Солнечное затмение произойдет 29 марта 2025 года. Это будет частичное затмение, что означает, что Луна лишь частично закроет Солнце.

Время затмения (по Киеву):

Начало: 12:57

Максимальная фаза: 14:35

Завершение: 16:10

Лучше всего затмение будет видно в северном полушарии, в частности в Европе, части Азии и Северной Африке. В Украине его можно будет наблюдать при ясном небе.

Стоит ли бояться катаклизмов в день затмения?

Солнечное затмение часто окружено мифами о катаклизмах и негативном влиянии на человека. Однако наука не подтверждает никакой связи между затмением и природными катастрофами. Что говорит наука:

Затмение - это астрономическое явление, которое не влияет на тектоническую активность или климат.

Есть данные, что в периоды затмений некоторые люди могут испытывать эмоциональное напряжение или изменения в самочувствии, особенно те, кто страдает гипертонией.

Распространенные мифы:

Затмение вызывает землетрясения или извержения вулканов - это миф

Во время затмения меняется магнитное поле Земли - это миф

Нельзя выходить из дома - это миф

Влияние на климат и экосистему

Во время Солнечного затмения возможно резкое снижение температуры, иногда на 5-15 градусов, что приводит к изменениям в атмосферных условиях, в частности ветровых потоков.

Кроме того, оно может повлиять на поведение животных: птицы могут замолкать или возвращаться к месту ночевки, а насекомые - проявлять ночную активность. Солнечное затмение 29 марта 2025 года (фото: Getty Images)

Влияние на здоровье человека

Наибольшую опасность для здоровья становится во время последующего прямого взгляда на Солнце без надлежащей защиты. Это может привести к "солнечной ретинопатии" - повреждению сетчатки глаза, что вызывает нечеткость или слепое пятно зрения. Для безопасного сохранения необходимо использовать специальные очки с фильтрами, соответствующие стандарту ISO 12312-2.

Доктор Николас Кман из Медицинского центра Университета штата Огайо отмечает: "Около 30% людей на планете не знают, что наблюдение за солнечным освещением без защиты может вызвать постоянное повреждение глаз"

Психологические эффекты. Солнечное затмение может повлиять на эмоциональное состояние человека и вызвать всплеск взаимодействия и ощущение единства.

Влияние на людей с психическими расстройствами. Исследования показали, что во время Солнечных затмений в некоторых случаях с психическими расстройствами могут наблюдаться изменения в поведении, связанные с повышением уровня пролактина.

Физиологические изменения. Внезапное снижение температуры и изменения ветровых потоков во время наступления могут повлиять на самочувствие людей, особенно чувствительных к погодным условиям.

Культурные и традиционные верования. В некоторых культурах существуют убеждения относительно негативного влияния солнечного затмения на здоровье, особенно беременных женщин, хотя научных доказательств этого нет. Но самовнушение может также ухудшить физическое и психологическое здоровье.

Как безопасно наблюдать затмение

Чтобы увидеть солнечное затмение, важно соблюдать правила безопасности. Прямое наблюдение за Солнцем без защиты может повредить зрение.

Как правильно смотреть на затмение:

Используйте специальные очки с сертифицированными фильтрами (не обычные солнцезащитные очки).

Можно использовать затемненные стекла или специальные солнечные фильтры для телескопов.

Если у вас нет специального оборудования, затмение можно наблюдать через экран смартфона или создать проекцию с помощью бумаги.

Что нельзя делать

Смотреть на Солнце через обычные очки, фотопленку или затемненное стекло без сертифицированных фильтров.

Наблюдать затмение через бинокль или телескоп без специальных фильтров - это может вызвать серьезное повреждение глаз.

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