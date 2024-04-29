UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли буде Євробачення 2024 та як його подивитись: усі подробиці

Що відомо про конкурс Євробачення 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Щороку традиційно проходить пісенний міжнародний конкурс Євробачення. Цього разу він припав на початок травня. Україну представлятиме дует Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею "Teresa & Maria", саме ці артистки перемогли у Національному відборі, який проходив у лютому.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли буде Євробачення, де його дивитися та коли саме виступатимуть артистки з нашої країни.

Під час написання матеріалу було використано джерела: "Суспільне", Вікіпедія, eurovision.tv, EurovisionWorld.

Зміст

Коли буде Євробачення

Цей конкурс традиційно проходить у три етапи. Спочатку мають "відгриміти" перший та другий півфінали, а потім грандіозний фінал. Цього року все відбуватиметься у наступні дати:

  • перший півфінал - 7 травня о 22:00 за київським часом
  • другий півфінал - 9 травня о 22:00 за київським часом
  • фінал Євробачення - 11 травня о 22:00 за часом Києва. 

Коли буде Євробачення - дати (скріншот)

Коли на Євробаченні виступатиме Україна

Реперка alyona alyona та співачка Jerry Heil потрапили у перший півфінал. Вони виступатимуть під п'ятим номером.

Артистки вже вирушили до Мальме та вже почали перші репетиції. 

Jerry Heil та alyona alyona (фото: instagram.com/alyona alyona official)

Порядок виступу країн на Євробаченні

У першому півфіналі виступатимуть такі країни:

  • Кіпр
  • Сербія
  • Литва
  • Ірландія
  • Україна
  • Польща
  • Хорватія
  • Ісландія
  • Словенія
  • Фінляндія
  • Молдова
  • Азербайджан
  • Австралія
  • Португалія
  • Люксембург.

Окрім цього, на сцені з'являться артисти від Великої Британії, Швеції та Німеччини. Втім, вони будуть співати лише у проміжках між основними учасниками.

Коли на Євробаченні виступатиме Україна (колаж: РБК-Україна)

У другому півфіналі на сцену вийдуть представники таких країн як:

  • Мальта
  • Албанія
  • Греція
  • Швейцарія
  • Чехія
  • Австрія
  • Данія
  • Вірменія
  • Латвія
  • Сан-Марино
  • Грузія
  • Бельгія
  • Естонія
  • Ізраїль
  • Норвегія
  • Нідерланди.

А у проміжках виступатимуть Франція, Іспанія, Італія.

У фіналі свої номери покажуть 26 країн. Серед них буде Швеція, яка потрапляє одразу у фінал як переможниця тогорічного Євробачення, країни "Великої п'ятірки" (Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція).

Також у фінал потраплять 10 країн, які отримають найвищу кількість балів у першому чи другому півфіналі. 

Хто потрапить у фінал Євробачення (колаж: РБК-Україна)

Де дивитися Євробачення

Традиційно обидва півфінали та гранд-фінал Євробачення 2024 можна буде дивитися онлайн. Трансляцію шоу ви зможете побачити на:

  • офіційному сайті Євробачення
  • на YouTube-каналі "Євробачення Україна" 
  • на телекалані "Суспільне Культура".

Хто переможе на Євробаченні: прогнози букмекерів

Букмекери постійно оновлюють прогнози. Але основна п'ятірка потенційних переможців вже сформувалася. Перемогу букмекери пророкують Швейцарії. Друге місце - Хорватії, третє - Нідерландам, четверте - Італії, а "замкнути" п'ятірку може Україна.

Втім, прогнози букмекерів можуть змінюватися, особливо в останні дні перед Євробаченням. 

Хто переможе на Євробаченні 2024 (скріншот)

Всі пісні виконавців Євробачення 2024

На офіційному YouTube-каналі Євробачення вже зібрали фрагменти пісень від усіх учасників.

При цьому відео зручно поділено по тайм-кодах, завдяки чому ви завжди зможете швидко обрати саме ту країну, яку шукаєте.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення