Коли буде Євробачення 2024 та як його подивитись: усі подробиці

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Коли буде Євробачення

Цей конкурс традиційно проходить у три етапи. Спочатку мають "відгриміти" перший та другий півфінали, а потім грандіозний фінал. Цього року все відбуватиметься у наступні дати:

перший півфінал - 7 травня о 22:00 за київським часом

другий півфінал - 9 травня о 22:00 за київським часом

фінал Євробачення - 11 травня о 22:00 за часом Києва.

Коли буде Євробачення - дати (скріншот)

Коли на Євробаченні виступатиме Україна

Реперка alyona alyona та співачка Jerry Heil потрапили у перший півфінал. Вони виступатимуть під п'ятим номером.

Артистки вже вирушили до Мальме та вже почали перші репетиції.

Jerry Heil та alyona alyona (фото: instagram.com/alyona alyona official)

Порядок виступу країн на Євробаченні

У першому півфіналі виступатимуть такі країни:

Кіпр

Сербія

Литва

Ірландія

Україна

Польща

Хорватія

Ісландія

Словенія

Фінляндія

Молдова

Азербайджан

Австралія

Португалія

Люксембург.

Окрім цього, на сцені з'являться артисти від Великої Британії, Швеції та Німеччини. Втім, вони будуть співати лише у проміжках між основними учасниками.

Коли на Євробаченні виступатиме Україна (колаж: РБК-Україна)

У другому півфіналі на сцену вийдуть представники таких країн як:

Мальта

Албанія

Греція

Швейцарія

Чехія

Австрія

Данія

Вірменія

Латвія

Сан-Марино

Грузія

Бельгія

Естонія

Ізраїль

Норвегія

Нідерланди.

А у проміжках виступатимуть Франція, Іспанія, Італія.

У фіналі свої номери покажуть 26 країн. Серед них буде Швеція, яка потрапляє одразу у фінал як переможниця тогорічного Євробачення, країни "Великої п'ятірки" (Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція).

Також у фінал потраплять 10 країн, які отримають найвищу кількість балів у першому чи другому півфіналі.

Хто потрапить у фінал Євробачення (колаж: РБК-Україна)

Де дивитися Євробачення

Традиційно обидва півфінали та гранд-фінал Євробачення 2024 можна буде дивитися онлайн. Трансляцію шоу ви зможете побачити на:

офіційному сайті Євробачення

на YouTube-каналі "Євробачення Україна"

на телекалані "Суспільне Культура".

Хто переможе на Євробаченні: прогнози букмекерів

Букмекери постійно оновлюють прогнози. Але основна п'ятірка потенційних переможців вже сформувалася. Перемогу букмекери пророкують Швейцарії. Друге місце - Хорватії, третє - Нідерландам, четверте - Італії, а "замкнути" п'ятірку може Україна.

Втім, прогнози букмекерів можуть змінюватися, особливо в останні дні перед Євробаченням.

Хто переможе на Євробаченні 2024 (скріншот)

Всі пісні виконавців Євробачення 2024

На офіційному YouTube-каналі Євробачення вже зібрали фрагменти пісень від усіх учасників.

При цьому відео зручно поділено по тайм-кодах, завдяки чому ви завжди зможете швидко обрати саме ту країну, яку шукаєте.