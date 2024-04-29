Коли буде Євробачення 2024 та як його подивитись: усі подробиці

Щороку традиційно проходить пісенний міжнародний конкурс Євробачення. Цього разу він припав на початок травня. Україну представлятиме дует Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею "Teresa & Maria", саме ці артистки перемогли у Національному відборі, який проходив у лютому.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли буде Євробачення, де його дивитися та коли саме виступатимуть артистки з нашої країни.
Під час написання матеріалу було використано джерела: "Суспільне", Вікіпедія, eurovision.tv, EurovisionWorld.
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Цей конкурс традиційно проходить у три етапи. Спочатку мають "відгриміти" перший та другий півфінали, а потім грандіозний фінал. Цього року все відбуватиметься у наступні дати:
Коли буде Євробачення - дати (скріншот)
Реперка alyona alyona та співачка Jerry Heil потрапили у перший півфінал. Вони виступатимуть під п'ятим номером.
Артистки вже вирушили до Мальме та вже почали перші репетиції.
У першому півфіналі виступатимуть такі країни:
Окрім цього, на сцені з'являться артисти від Великої Британії, Швеції та Німеччини. Втім, вони будуть співати лише у проміжках між основними учасниками.
У другому півфіналі на сцену вийдуть представники таких країн як:
А у проміжках виступатимуть Франція, Іспанія, Італія.
У фіналі свої номери покажуть 26 країн. Серед них буде Швеція, яка потрапляє одразу у фінал як переможниця тогорічного Євробачення, країни "Великої п'ятірки" (Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція).
Також у фінал потраплять 10 країн, які отримають найвищу кількість балів у першому чи другому півфіналі.
Хто потрапить у фінал Євробачення (колаж: РБК-Україна)
Традиційно обидва півфінали та гранд-фінал Євробачення 2024 можна буде дивитися онлайн. Трансляцію шоу ви зможете побачити на:
Букмекери постійно оновлюють прогнози. Але основна п'ятірка потенційних переможців вже сформувалася. Перемогу букмекери пророкують Швейцарії. Друге місце - Хорватії, третє - Нідерландам, четверте - Італії, а "замкнути" п'ятірку може Україна.
Втім, прогнози букмекерів можуть змінюватися, особливо в останні дні перед Євробаченням.
Хто переможе на Євробаченні 2024 (скріншот)
На офіційному YouTube-каналі Євробачення вже зібрали фрагменти пісень від усіх учасників.
При цьому відео зручно поділено по тайм-кодах, завдяки чому ви завжди зможете швидко обрати саме ту країну, яку шукаєте.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, скільки коштують квитки на Євробачення 2024 в Мальме та де їх купити.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що організатори Євробачення 2024 змінили правила конкурсу.