Коли Благовіщення 2025: дата свята за новим і старим стилем

Дата святкування Благовіщення у 2025 році

Свято Благовіщення Пресвятої Богородиці відзначається навесні та у 2025 році припадає на період Великого посту. Оскільки ПЦУ перейшла на новоюліанській церковний календар у 2023 році, більшість свят тепер відзначається на 13 днів раніше.

Зокрема, за новим стилем Благовіщення в 2025 році буде відзначатися 25 березня, у вівторок. За старим календарем Благовіщення Пресвятої Богородиці - 7 квітня.

Свято присвячене отриманню Дівою Марією звістки про те, що вона буде матір'ю Месії та зачаттю Сина Божого. Тому Благовіщення Пресвятої Богородиці відзначається за дев'ять місяців до Різдва.



Коли відзначають Благовіщення у 2025 році (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Чому Благовіщення - важливе свято?

Благовіщення Пресвятої Владичиці Нашої Приснодіви Марії належать до двунадесятих свят. Свято присвячено чудесній події, коли Діва Марія отримала благу звістку від архангела Гавриїла.

Відповідно до переказів з церковних книг, небесний вісник повідомив Пречистій Діві про народження Спасителя людства. Тому свято Благовіщення також вважається початком спасіння людей та означає єднання Бога і людини, Творця і його творіння.

Традиції на Благовіщення

На Благовіщення проводяться служби в церквах та храмах, а також Літургія за чином святителя Іоанна Золотоустого. Зазвичай в церквах цього дня освячують воду та насіння. Вважається, що освячена вода буде мати цілющі властивості, а врожай буде благословенним.

Одна з найголовніших традицій на Благовіщення - випускати з кліток голубів. Вважається, що раніше цей звичай був пов'язаний з дохристиянським культом сонця. Втім, зараз ця традиція символізує звільнення людської душі від гріхів.

Головні заборони Благовіщення

Свято Благовіщення вважається днем очищення душі, тому варто утриматися від домашньої роботи, домашніх клопотів та негативних емоцій. Натомість слід провести цей день в молитвах.

Оскільки Благовіщення припадає на період Великого Посту, вживати м'ясо, яйця або молоко заборонено. Однак цього дня можна вживати рибу.

Відповідно до народних прикмет, в день Благовіщення слід відкласти важливі справи, зокрема одруження, або поїздки. До того ж не можна позичати комусь або когось гроші або речі.

Прикмети на Благовіщення