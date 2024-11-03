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Коли батьківські суботи у 2025 році: усі дати поминальних днів

Коли батьківські суботи в 2025 році (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Важливі дні для вшанування померлих, поминальні або батьківські суботи, відзначаються кожного року. Але з переходом на новоюліанський календар церковні дати змістилися.

Про те, коли будуть батьківські суботи у 2025 році, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли поминальні дні у 2024 році

22 лютого - М'ясопусна батьківська субота, Вселенська батьківська субота

15 березня - субота другого тижня (тижня) Великого посту

22 березня - субота третього тижня Великого посту

29 березня - субота четвертого тижня Великого посту

9 травня - День поминання воїнів

29 квітня - Радониця (Проводи)

7 червня - Троїцька батьківська субота, Вселенська батьківська субота

26 липня - батьківська субота перед Успенським постом

27 вересня  - Покровська батьківська субота

25 жовтня - Дмитрівська батьківська субота

1 листопада - Михайлівська батьківська субота

8 листопада - батьківська субота перед Різдвяним постом

Традиції поминальних субот

Поминальні або батьківські суботи - особливий період для вшанування пам'яті померлих близьких, родичів або друзів. Цього дня в церквах зазвичай проводиться Літургія та панахида. 

На спільних молитвах згадують покійних та просять вічного упокою їхніх душ, ставлячи за це свічки. Крім цього, передають записки з іменами тих, за кого слід помолитися.

Після ранкової служби відвідують кладовища, щоб прибрати могили та принести квіти. Приводять до ладу не лише могили знайомих, а й занедбані - щоб невідома душа відчула турботу та врешті знайшла спокій.

Потім влаштовують скромну поминальну трапезу, для якої часто готують улюблені страви покійних. Не можна згадувати про померлих погано або сильно журитися - це лише "розбентежить" душу. Краще в батьківські суботи намагатися згадувати хороші події, які траплялися з покійниками за життя.

В поминальні дні не можна сваритися, лаятися або голосувати. Краще зробити щось добре - наприклад, принести в церкву крупи, хліб чи печиво для нужденних або подати милостиню.

До речі, раніше ми писали, які свята будуть в листопаді 2024 року.

А також розповідали, коли відзначатимуть Собор архистратига Михаїла.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, сайт ПЦУ, Вікіпедія.

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