Коли Apple випустить iPhone SE 4 і які у нього можуть бути функції

Терміни

Останні новини надходять від Марка Гурмана із Bloomberg. У своєму інформаційному бюлетені Power On у неділю він сказав, що очікує, що наступний iPhone SE буде випущений навесні 2025 року.

Всі три моделі iPhone SE були анонсовані в березні в різні роки, тому здається ймовірним, що модель четвертого покоління також буде представлена в березні наступного року.

Аналітик Apple Мін-Чі Куо та технологічна публікація The Information раніше також стверджували, що наступний iPhone SE буде випущений у першому кварталі 2025 року, тому цей часовий інтервал було підтверджено кількома джерелами. The Information повідомило, що постачальники Apple почнуть нарощувати масове виробництво пристрою у жовтні.

Функції майбутнього iPhone

Поточний iPhone SE починається від 429 доларів у США з 64 ГБ пам'яті та 4 ГБ оперативної пам'яті. Ключові функції пристрою включають 4,7-дюймовий РК-дисплей, чіп A15 Bionic, Touch ID, підтримку 5G із чіпом Qualcomm, одну 12-мегапіксельну задню камеру та порт Lightning.

Очікується, що наступний iPhone SE матиме дизайн, схожий на iPhone 14, з наступними функціями:

6,1-дюймовий OLED-дисплей

Чіп A18

Face ID

Порт USB-C

Action button (кнопка дії)

Розроблений Apple чіп 5G

Одна 48-мегапіксельна задня камера

8 ГБ оперативної пам'яті для Apple Intelligence

Гурман вважає, що наступний iPhone SE, швидше за все, коштуватиме в діапазоні від 400 до 500 доларів, тому пристрій залишиться дешевшим варіантом у лінійці смартфонів Apple, незважаючи на отримання більшого дисплея та більш сучасного набору функцій.