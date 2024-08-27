Когда Apple выпустит iPhone SE 4 и какие у него могут быть функции

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Последние новости поступают от Марка Гурмана из Bloomberg. В своем информационном бюллетене Power On в воскресенье он сказал, что ожидает, что следующий iPhone SE будет выпущен весной 2025 года.

Все три существующие модели iPhone SE были анонсированы в марте в разные годы, поэтому кажется вероятным, что модель четвертого поколения также будет представлена в марте следующего года.

Аналитик Apple Мин-Чи Куо и технологическая публикация The Information ранее также утверждали, что следующий iPhone SE будет выпущен в первом квартале 2025 года, поэтому этот временной интервал был подтвержден несколькими источниками. The Information сообщило, что поставщики Apple начнут наращивать массовое производство устройства в октябре.

Функции будущего iPhone

Текущий iPhone SE начинается от 429 долларов в США с 64 ГБ памяти и 4 ГБ оперативной памяти. Ключевые функции устройства включают 4,7-дюймовый ЖК-дисплей, чип A15 Bionic, Touch ID, поддержку 5G с чипом Qualcomm, одну 12-мегапиксельную заднюю камеру и порт Lightning.

Ожидается, что следующий iPhone SE будет иметь дизайн, похожий на iPhone 14, со следующими функциями:

6,1-дюймовый OLED-дисплей

Чип A18

Face ID

Порт USB-C

Action button (кнопка действия)

Разработанный Apple чип 5G

Одна 48-мегапиксельная задняя камера

8 ГБ оперативной памяти для Apple Intelligence

Гурман считает, что следующий iPhone SE, скорее всего, будет стоить в диапазоне от 400 до 500 долларов, поэтому устройство останется более дешевым вариантом в линейке смартфонов Apple, несмотря на получение большего дисплея и более современного набора функций.