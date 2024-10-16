Несподіваний реліз. Apple тихо випустила новий надпотужний iPad mini: характеристики планшета

Apple анонсувала абсолютно новий iPad mini. Головною особливістю є чіп A17 Pro, що забезпечує підтримку Apple Intelligence. Але є й багато інших дрібних деталей, на які варто звернути увагу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

Оновлення підключення

Новий iPad mini включає оновлення у своїй підтримці як Wi-Fi, так і Bluetooth-мереж.

Для Wi-Fi попередній планшет пропонував сумісність з Wi-Fi 6, але новий mini йде далі, підтримуючи Wi-Fi 6E.

Попередній mini підтримував Bluetooth 5, але новий iPad додає сучаснішу специфікацію Bluetooth 5.3.

Новий iPad mini підтримує Wi-Fi 6E (фото: Apple)

Швидкість передачі

Випущений iPad mini включає порт USB-C для заряджання та передачі даних, як і його попередник. Однак є одне ключове оновлення у швидкості передачі даних.

Обидві моделі підтримують USB 3. Однак старий mini пропонував швидкість до 5 ГБ/с, тоді як нова модель подвоює це значення і досягає 10 ГБ/с.

Поліпшення фотографій

Якщо ви збираєтеся фотографувати з планшета, відносно невеликий iPad mini, можливо, є найпрактичнішим пристроєм для цього.

Завдяки більш потужному чіпу A17 Pro, новий iPad mini пропонує ключове оновлення фотографії через програмне забезпечення.

Smart HDR 4 тепер доступний на новому планшеті, тоді як його попередник підтримував лише Smart HDR 3.

Оновлена 12-мегапіксельна ширококутна задня камера забезпечує ще більшу універсальність нового iPad mini (фото: Apple)

Apple Pencil стає професійним

Новий iPad mini підтримує Apple Pencil Pro та Apple Pencil з USB-C. Однак він не підтримує Apple Pencil 2, який сумісний з попередньою моделлю.

Додавання Apple Pencil Pro не єдина зміна. Новий iPad mini також підтримує Pencil Hover, функцію, вперше представлену з M2 iPad Pro. Це означає, що ви отримаєте підтримку кількох нових жестів під час наведення олівцем над дисплеєм.

Apple Pencil Pro робить створення шедеврів інтуїтивнішим, ніж будь-коли (фото: Apple)

Вартість планшета

Щодо ціни, то версія iPad mini 7 з Wi-Fi коштує 499 доларів (близько 20 600 гривень), а варіант із підтримкою сотового зв'язку - 649 доларів (близько 20 800 гривень). На офіційному сайті Apple вже можна оформити попереднє замовлення - поставки почнуться 23 жовтня.

Підсумки оновлення

iPad mini оновлюється не дуже часто, тому кожне невелике технологічне оновлення може значно допомогти пристрою почувати себе сучасним та актуальним.