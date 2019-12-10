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На коленках буду ползать: новые детали о брошенном младенце под Херсоном

STYLERЖизнь    10.12.2019 - 22:56
На коленках буду ползать: новые детали о брошенном младенце под Херсоном
Под Херсоном на улице нашли младенца (Коллаж РБК-Украина)

Полиция разыскала горе-мать, которая винит во всем отца девочки

Шестимесячного младенца в коляске посреди улицы обнаружили случайные прохожие в Голой Пристани Херсонской области. Девочка громко кричала и люди вызвали полицию и скорую помощь. Малышку доставили в больницу, где у нее было диагностировано небольшое переохлаждение. А вот полиции пришлось разыскать горе-мать ребенка, которая к тому времени не стояла на ногах, так как была совершенно пьяна.

Как сообщает издание "Сегодня", малышку на улице оставила не мать, а отец. Женщина рассказала, что в тот день они с мужем отмечали день зарплаты, выпили, а потом мужчина поругался с приятелем, взял дочку и пошел прогуляться.

Когда 34-летняя Ирина опомнилась и выскочила за ними на улице, то не обнаружила ни коляски, ни ребенка, ни мужа.

"Я не думала, что он так возьмет и поступит. Взять ребенка и оставить в коляске. Он даже не помнит, как он взял и оставил ее", - рассказала Ирина.

Однако сотрудники правоохранительных органов говорят, что, когда они разыскали маму, она не слишком переживала о том, где ее маленькая Леночка. Женщина была совершено пьяна и разыскать ее удалось почти через сутки после того, как ребенка доставили в больницу. Сама она в полицию не обращалась.

Девочку на данный момент уже забрали соцслужбы и стоит вопрос о лишении Ирины родительских прав.

"Это плохо. Я не хочу этого. Я буду исправляться, на коленках ползать, но ребенка я не отдам", - говорит Ирина.

Стоит отметить, что у женщины есть еще двое детей – два мальчика, которые живут со своим отцом.

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