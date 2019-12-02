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Под Винницей кот задушил 9-месячного ребенка: все подробности

STYLERЖизнь    02.12.2019 - 16:25
Под Винницей кот задушил 9-месячного ребенка: все подробности
Кот задушил спящего младенца (Коллаж РБК-Украина)

Животное задушило спящего малыша, который спал в коляске

В Винницкой области в поселке Липовецкий произошла жуткая трагедия. 9-месячная малышка задохнулась в коляске из-за того, что туда прыгнул кот. Ребенок находился в коляске, которая стояла во дворе частного дома, когда туда прыгнуло животное и расположилось прямо на лице ребенка.

Когда 22-летняя мать малышки подошла будить ребенка, из коляски выскочил кот, а ребенок уже не дышал. Врачи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть ребенка. Предварительно, девочка умерла в результате удушения животным. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Под Винницей кот задушил 9-месячного ребенка: все подробностиКот прыгнул в коляску (фото из открытых источников)

Полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса с отметкой "несчастный случай".

Как мы ранее писали, под Житомиром в реанимационном отделении внезапно умерла 9-летняя девочка. В больницу утром 28 ноября ее привез отец. Сейчас полиция проводит проверку по факту смерти в больнице ребенка.

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