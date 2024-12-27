ua en ru
Пт, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Коктейль молодості для красивої та гладкої шкіри. Омолоджує краще, ніж косметика класу люкс

П'ятниця 27 грудня 2024 11:43
UA EN RU
Коктейль молодості для красивої та гладкої шкіри. Омолоджує краще, ніж косметика класу люкс Фото: Що треба пити для молодої та сяючої шкіри (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Хочете виглядати молодше, мати гладку шкіру та сяючий колір обличчя? Пийте цей коктейль щодня, і ви помітите ефект уже через кілька днів. Ви також почуватиметеся краще та матимете більше енергії.

Що саме треба пити, щоб зекономити на дорогих косметичних засобах, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Коктейль молодості бореться з ознаками старіння і збільшує вироблення колагену

Згідно з багатьма науковими дослідженнями, вільні радикали головним чином відповідають за старіння шкіри та всього організму. Це маленькі, нестабільні молекули, які виробляються в наших клітинах під час метаболізму.

Надлишок вільних радикалів може призвести до окисного стресу, який посилює запалення в організмі, пошкоджує інші клітини та підвищує ризик захворювання. Щоб зменшити окислювальний стрес і, отже, кількість вільних радикалів, варто вживати продукти з протизапальними та антиоксидантними властивостями.

Кокосова вода, яка є одним з інгредієнтів коктейлю молодості, містить антиоксидантні компоненти, які усувають вільні радикали і таким чином уповільнюють процес старіння.

І кокосова вода, і фрукти, з яких готується коктейль молодості, багаті вітаміном С, який є сильним антиоксидантом. Вітамін С допомагає підтримувати здорові клітини, кровоносні судини, кістки та хрящі, а також сприяє загоєнню ран.

Він також впливає на вироблення в організмі колагену, білка, який є будівельним матеріалом шкіри, відповідає за пружність і еластичність шкіри та бореться з ознаками старіння. Кокосова вода також містить багато інших поживних речовин, які позитивно впливають на здоров'я всього організму, таких як кальцій, магній, фосфор і калій.

Як приготувати коктейль молодості?

  • 1 чашка кокосової води,
  • 1 столова ложка м'якоті кокоса,
  • 1 столова ложка лимонного соку,
  • 1/2 склянки полуниці,
  • 1/2 склянки ківі,
  • 1 чайна ложка тертого імбиру,
  • 1/2 чашки ананаса.

Щоб приготувати коктейль молодості, змішайте всі інгредієнти і він готовий.

Пити по 1 склянці на день. Дорослим віком від 19 до 64 років рекомендується споживати приблизно 40 мг вітаміну С на день. Велика кількість може призвести до болю в животі, діареї та метеоризму.

Якщо ви боретеся з хронічним захворюванням, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж вводити коктейль у свій раціон.

Читайте також про овоч - чемпіон по вітаміну С, який бореться із застудою та грипом.

Також вам буде цікаво прочитати, що відбувається, якщо давити прищі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краса Стиль життя
NEWS
Підготовка до участі у бойових діях триватиме 2 місяці, - Сирський
Підготовка до участі у бойових діях триватиме 2 місяці, - Сирський