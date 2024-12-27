Коктейль молодости для красивой и гладкой кожи. Омолаживает лучше, чем косметика класса люкс

Хотите выглядеть моложе, иметь гладкую кожу и сияющий цвет лица? Пейте этот коктейль ежедневно, и вы заметите эффект уже через несколько дней. Вы также будете чувствовать себя лучше и иметь больше энергии.

Что именно надо пить, чтобы сэкономить на дорогих косметических средствах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Коктейль молодости борется с признаками старения и увеличивает выработку коллагена

Согласно многим научным исследованиям, свободные радикалы главным образом отвечают за старение кожи и всего организма. Это маленькие, нестабильные молекулы, которые вырабатываются в наших клетках во время метаболизма.

Избыток свободных радикалов может привести к окислительному стрессу, который усиливает воспаление в организме, повреждает другие клетки и повышает риск заболевания. Чтобы уменьшить окислительный стресс и, следовательно, количество свободных радикалов, следует употреблять продукты с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Кокосовая вода, которая является одним из ингредиентов коктейля молодости, содержит антиоксидантные компоненты, которые устраняют свободные радикалы и таким образом замедляют процесс старения.

И кокосовая вода, и фрукты, из которых готовится коктейль молодости, богаты витамином С, который является сильным антиоксидантом. Витамин С помогает поддерживать здоровые клетки, кровеносные сосуды, кости и хрящи, а также способствует заживлению ран.

Он также влияет на выработку в организме коллагена, белка, который является строительным материалом кожи, отвечает за упругость и эластичность кожи и борется с признаками старения. Кокосовая вода также содержит много других питательных веществ, которые положительно влияют на здоровье всего организма, таких как кальций, магний, фосфор и калий.

Как приготовить коктейль молодости?

1 чашка кокосовой воды,

1 столовая ложка мякоти кокоса,

1 столовая ложка лимонного сока,

1/2 стакана клубники,

1/2 стакана киви,

1 чайная ложка тертого имбиря,

1/2 чашки ананаса.

Чтобы приготовить коктейль молодости, смешайте все ингредиенты и он готов.

Пить по 1 стакану в день. Взрослым в возрасте от 19 до 64 лет рекомендуется потреблять примерно 40 мг витамина С в день. Большое количество может привести к боли в животе, диарее и метеоризму.

Если вы боретесь с хроническим заболеванием, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем вводить коктейль в свой рацион.