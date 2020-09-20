Коксовый завод в Харькове оштрафовали на рекордно маленькую сумму: разгорается скандал

Коксовый завод в Харькове, на который массово жалуются жители города и неоднократно выходили на митинги, оштрафовали на 272 гривны. До этого активисты и жители прилегающих к заводу районов высказывали свое недовольство и требовали установить системы фильтрации вредных выбросов. Мэр города даже обещал взяться за дело, однако все чего пока удалось добиться – мизерный штраф в размере 272 гривны.

Подробности и критерии оценки вреда завода опубликовал в Facebook председатель Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый. В Госэкоинспекции возмутились штрафом в 272 гривны.

Государственная экологическая инспекция Украины завершила проверку ООО "Коксовый завод "Новомет" в Харькове, обнаружив выбросы загрязняющих веществ из дымовых и вентиляционных труб. Разрешения на такие выбросы у предприятия нет, однако штраф для должностных лиц по закону составляет всего 272 гривен.

"Едкий дым этого предприятия - многолетняя боль харьковчан. Резкий запах попадает в квартиры даже через закрытые окна, хотя разрешения на выбросы загрязняющих веществ у предприятия нет. Проведена вовлеченными в рамках уголовного дела инспекторами ГЭИ проверка подтвердила факт загрязнения", - отмечает глава Госэкоинспекции.

Также он написал, что с завода планируют взыскать куда больше, чем первый штраф. Также Мальованый назвал причину столь маленькой суммы штрафа.

"Убытки от этого загрязнения, которые будут взысканы с предприятия, ГЭИ рассчитает после предоставления заводом информации о фактически отработанном времени источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Однако штраф, наложенный на должностных лиц за загрязнение воздуха, составил всего 272 гривны. Причина - устаревшие наказания, которые необходимо повышать, над чем Госэкоинспекция пока работает", - написал Андрей Мальованый.

Напомним, что ранее в Харькове перекрыли дорогу на акции против работы коксового завода.

Также мы писали, что в Одессе произошел пожар на территории завода.