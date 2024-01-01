Кохання згасає. 6 ознак того, що ваші стосунки руйнуються

Сварок та скарг стає все більше. Якщо ви та ваш партнер постійно чимось незадоволені та говорите про це, але нічого не змінюється - ви просто втомилися один від одного. Не намагайтеся брати паузи та вдавати, ніби нічого не відбувається, рівень напруги буде невпинно зростати.

Вам важко починати розмову. Коли партнери припиняють спілкуватися, не діляться своїми думками та почуттями - це вже тривожна ознака. Можливо, вам усе набридло, а стосунки лише пригнічують цей стан. Або ж ви просто закрилися від людини, яку раніше кохали.

Як зрозуміти, що стосункам кінець (фото: freepik.com)

Ви віддаляєтеся один від одного. Іноді буває і так, що у стосунках люди починають жити різні життя. Вони більше не мають спільних інтересів, і хочуть проводити час окремо. Можливо, це свідчить про те, що кохання згасає.

Ви ігноруєте один одного. Якщо вам вже не хочеться з'ясовувати стосунки та будувати конструктивний діалог, або ж ваша половинка усіма способами тікає від розмов - варто замислитися. Є ймовірність того, що ігнорування є першим дзвіночком неповаги та знецінення.

Ознаки руйнування стосунків (фото: freepik.com)

Ви мрієте про інтрижку. Якщо вас збуджує думка про секретний роман та зраду, ви точно вже не кохаєте свого партнера на усі 100%. Коли ви подумки вже починаєте стосунки з іншим, то ви віддаляєтеся від обранця.

Ви не знаєте, як говорити про свої проблеми. Коли вам здається, що вас не будуть слухати або ж ви просто не хочете довіряти - це вже не стосунки. Можливо, партнер чимось вас образив або відштовхнув. І відновити довіру буває вкрай важко.