Любовь угасает. 6 признаков того, что ваши отношения рушатся

Ссор и жалоб становится все больше. Если вы и ваш партнер постоянно чем-то недовольны и говорите об этом, но ничего не меняется - вы просто устали друг от друга. Не пытайтесь брать паузы и делать вид, что ничего не происходит, уровень напряжения будет постоянно расти.

Вам тяжело начинать разговор. Когда партнеры перестают общаться, не делятся своими мыслями и чувствами - это уже тревожный признак. Возможно, вам все надоело, а отношения только удручают это состояние. Или вы просто закрылись от человека, которого раньше любили.

Как понять, что отношениям конец (фото: freepik.com)

Вы отдаляетесь друг от друга. Иногда бывает и так, что в отношениях люди начинают жить разными жизнями. У них больше нет общих интересов и они хотят проводить время по отдельности. Возможно, это свидетельствует о том, что любовь угасает.

Вы игнорируете друг друга. Если вам уже не хочется выяснять отношения и строить конструктивный диалог, или ваша половинка всеми способами убегает от разговоров - стоит задуматься. Есть вероятность того, что игнорирование является первым звоночком неуважения и обесценивания.

Признаки разрушения отношений (фото: freepik.com)

Вы мечтаете об интрижке. Если вас возбуждает мысль о секретном романе и предательстве, вы уж точно не любите своего партнера на все 100%. Когда вы мысленно уже начинаете отношения с другим, то вы удаляетесь от избранника.

Вы не знаете, как говорить о своих проблемах. Когда вам кажется, что вас не будут слушать или вы просто не хотите доверять - это уже не отношения. Возможно, партнер чем-то вас оскорбил или оттолкнул. И восстановить доверие бывает очень тяжело.