Кохання без взаємності - справжні почуття чи ілюзія? Як вибратися з небезпечної пастки

Що таке закоханість без відповіді

Це не просто "розбите серце". Часто мова йде про емоційну залежність, де людина створює ідеал в голові й прив’язується не до реальної людини, а до свого уявлення про неї.

Особливо це характерно для закоханості на відстані, односторонніх фліртів, захоплення публічними особами або друзями, які не дають чітких сигналів.

"Я його (її) кохаю… А він (вона) просто не бачить, не розуміє, бо ще не готовий (не готова)…". А тепер чесно: це любов - чи це вже самонавіяне кіно з кількома сезонами в уяві? Бо одностороння закоханість - це реальна річ. Але іноді це не про реальну людину, а про образ, який ми собі створили. І починається шоу під назвою "Я закохався в того, хто навіть не підписаний на мої сторіз", - каже експерт.

Чому ми закохуємося у недоступних людей?

Бо мозок любить фантазувати, особливо коли в житті бракує яскравих емоцій.

Бо закоханість - це хімія. І не завжди вона влучає в обох.

Бо уявне кохання не вимагає ризиків - все безпечно і під контролем.

Бо іноді ми проєктуємо свої мрії та потреби на людину, яка взагалі про це не просила.

"Найчастіші до таких почуттів схильні люди з певними дитячими травмами (брак уваги, недоотримане тепло, схильність до "добивання любові"), а також ті, у кого відсутня внутрішня опора. Такі люди мають звичку до ідеалізації, якщо у дитинстві любов пов'язана була з відстороненими "холодними" фігурами - у дорослому житті вони шукають подібне", - пояснює Віталій Курсік.

Чим небезпечна така закоханість

"Ти застряєш у почуттях, які не ведуть ні до чого. Ти не відкритий(-а) до нових людей, бо весь емоційний простір вже зайняв фантом. А ще - починаєш ображатися на того, хто навіть не давав обіцянок", - підкреслює фахівець.

Закоханість без відповіді:

Виснажує психіку, бо постійно тримає у стані очікування та фантазій

Створює внутрішній конфлікт, бо серце вірить у шанс, а розум бачить байдужість

Блокує реальні стосунки, бо ви не помічаєте тих, хто справді поруч і зацікавлений

Ознаки того, що ви у пастці

Найчастіше така закоханість - це пастка, бо вона викликає страждання і завдає багато болю. Але вона не має нічого спільного з реальністю.

Чіткі ознаки, що ви опинилися у пастці:

Ти більше думаєш про людину, ніж реально з нею спілкуєшся.

Ти виправдовуєш її холодність, мовляв, "він/вона просто не готовий".

Ти будуєш фантазії про спільне майбутнє, хоча в реальності немає конкретики.

"Ми часто закохуємося не в саму людину, а в почуття, яке вона викликає в нас. Але це почуття може бути взагалі лише відлунням давніх емоційних сценаріїв", - каже експерт.

Як вибратися з цієї пастки?

Назвати речі своїми іменами. Тобі варто визнати, що це не стосунки, а одностороннє захоплення.

Чітко розділити фантазію і реальність. Що ти точно знаєш про цю людину, а що - вигадано?

Дати собі терміни. "Якщо через місяць ситуація не зміниться - я відпускаю цю історію".

Сфокусуватися на собі. Яких почуттів тобі бракує? Які потреби незадоволені? І чи обов’язково це має бути саме від цієї людини?

Спростити ситуацію. Якщо тобі не відповідають взаємністю - це відповідь. Не загадка. І не виклик.

Знайти людину, з якою можна чесно проговорити те, що крутиться у голові. Коуч, психолог, хороший друг - не має значення. Головне - витягнути себе з повторюваного емоційного кола.

Розуміти, що все мине. Біль з часом відпустить, якщо ти зробиш все правильно. І згодом ти зможеш подивитися на ситуацію зовсім інакше.

"Так, романтичні історії - це прекрасно. Але не тоді, коли єдиний сценарій: "Я чекаю, а він/вона не знає про моє існування (або знає, але не зацікавлений(-а))". Якщо відчуваєш, що застряг(-ла) в односторонніх почуттях - звертайся за допомогою. І допоможемо тобі відкрити простір для справжнього, взаємного. Того, де двоє. І обидва - присутні", - резюмує Віталій Курсік.