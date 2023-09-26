Кохання встигне застрибнути в останній вагон. Ці знаки Зодіаку знайдуть щастя до кінця 2023 року

Телець

Майже весь 2023 вас переслідували невдачі в романтичній сфері, але саме восени у вас є всі шанси все налагодити. Особисте життя поверне у потрібне русло у вересні. До листопада ситуація може скластися не найпростіша, але в грудні на вас чекає справжнісінький розквіт почуттів.

Лев

Після успішного початку року в особистому житті Львів багато чого почало летіти під укіс. Середина року була складною - багато конфліктом та сварок у подружніх парах. Особливу шкоду могло принести те, що ви дозволили втрутитися третім людям у ваше життя. Але зірки прихильні - останні місяці року подарують вам початок нових можливостей у коханні та романтиці.

Скорпіон

Особисте життя Скорпіонів у 2023 році вийде на новий рівень. Особливо це стосується тих, хто вже у стосунках. Чим ближче буде закінчення року, тим більше буде кохання у їхньому житті. Загалом рік буде благополучним для особистого життя, але не варто сприймати все як належне. Добре завжди приходить до того, хто вміє чекати та висловлювати подяку.

Стрілець

Юпітер наприкінці 2023 року залагодить стосунки між вами та вашим партнером. Ви зможете стати ближче один до одного і будете радіти вашим стосункам. Єдине, про що вам варто подбати - це не тягати емоційний багаж попередніх стосунків і зосередитися на тому, що у вас є зараз.