"Кохання з першого погляду": Алан Бадоєв заявив про "поповнення" в сім'ї (фото)

Новий вихованець кліпмейкера

На нових фото щасливий Бадоєв позував із крихітним щеням. Як виявилося, Бадоєв завів французського бульдога. Песик отримав кличку "Чао".

"Знайомтесь це мій маленький CHAO і це кохання з першого погляду!" - написав продюсер.

Собака Бадоєва (фото: instagram.com/alanbadoev)

Маленький сірий песик з біленькою "плямою" на тулубі зачарував фанів. Але вони не тільки вітають Бадоєва з новим членом родини. Багато хто спитав, де пес Чембер, який був у кліпмейкера раніше.

Юзери пишуть:

"Маленький антистрес"

"Дуже гарна малеча! Єдине, шкода, що стільки тваринок в притулках, особливо маленьких зараз. Можливо, ви ще до пари візьмете і непородистого з притулку, і малим веселіше буде, і у вас подвійне щастя буде"

"А де Чембер?"

"Космічний пес!"

"Неймовірний малюк. Вітаю з поповненням в родині".

У 2016 році Бадоєв завів песика такої ж породи, його звали Чембер. Але у січні цього року режисер повідомляв, що його вихованець помер. Він ділився щемливою добіркою кадрів з бульдогом.

Собака Чембер, який помер взимку (фото: instagram.com/alanbadoev)

До слова, фільм "Довга Доба", який вже показали у 30 країних, зібрав майже 2 мільйони гривень на потреби ЗСУ. На зібрані від показу кошти придбали евакуаційний автомобіль для медиків 3 ОШБр.



"Від першого показу фільму "Довга Доба" пройшов менше як рік, стрічку вже переглянули у понад 30 країнах. Покази ще тривають, і весь цей час я відчуваю максимальну підтримку від глядачів і українських, і закордонних. Правда про нашу нескінченну Добу шириться світом, а ще надважливо, що це нам дає змогу допомагати в медичній евакуації наших поранених воїнів", - розповів Бадоєв.

За підтримки партнерів Multiplex та monobank, кінофестивалів Cinema for Victory, Planeta Kino та благодійного фонду Future for Ukraine, а також аукціону, проведеному у межах заходу клубу Inspira, вдалося придбати та повністю обладнати для медичної евакуації тяжко поранених військових автівку Land Rover.

"Автівки цього типу є універсальними, тому що поєднують дві найважливіші характеристики: прохідність і комплектацію салону, адаптовану під евакуацію тяжкопоранених бійців. Вона повністю оснащена необхідним медичним обладнанням та готова до роботи. Ця автівка працюватиме та рятуватиме життя бійців на Харківському напрямку, де ворог щодня штурмує наші позиції", - розповів начальник медичного пункту іншого штурмового батальйону 3 ОШБр Денис Махно.