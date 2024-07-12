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"Любовь с первого взгляда": Алан Бадоев заявил о "пополнении" в семье (фото)

Алан Бадоев (фото: facebook.com/AlanBadoevDirector)
Автор: Полина Иваненко

Режиссер и известный клипмейкер Алан Бадоев, который снял документальный фильм "Довга Доба", поделился радостной новостью. В его семье "пополнение" - артист завел собаку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Бадоев поделился в Instagram.

Новый питомец клипмейкера

На новых фото счастливый Бадоев позировал с крошечным щенком. Как выяснилось, Бадоев завел французского бульдога. Песик получил кличку "Чао".

"Знакомьтесь это мой маленький CHAO и это любовь с первого взгляда!" - написал продюсер.

Собака Бадоева (фото: instagram.com/alanbadoev)

Маленькая серая собачка с беленьким "пятном" на туловище очаровала фанов. Но они не только поздравляют Бадоева с новым членом семьи. Многие спросили, где пес Чембер, который был у клипмейкера раньше.

Пользователи пишут:

  • "Маленький антистресс"
  • "Очень хороший малыш! Единственное, жаль, что столько животных в приютах, особенно маленьких сейчас. Возможно, вы еще в пару возьмете и непородистого из приюта, и малышам веселее будет, и у вас двойное счастье будет"
  • "А где Чембер?"
  • "Космический пес!"
  • "Невероятный малыш. Поздравляю с пополнением в семье".

В 2016 году Бадоев завел собачку такой же породы, его звали Чембер. Но в январе этого года режиссер сообщал, что его питомец умер. Он делился грустной подборкой кадров с бульдогом.

Умершая зимой собака Чембер (фото: instagram.com/alanbadoev)

К слову, фильм "Довга Доба", который уже показали в 30 странах, собрал почти 2 миллиона гривен на нужды ВСУ. На собранные от показа средства приобрели эвакуационный автомобиль для медиков 3 ОШБр.

"От первого показа фильма "Довга Доба" прошел менее года, ленту уже просмотрели более чем в 30 странах. Показы еще продолжаются, и все это время я чувствую максимальную поддержку от зрителей и украинских, и зарубежных. Правда о нашу бесконечную Добу распространяется по миру, а еще очень важно, что это нам позволяет помогать в медицинской эвакуации наших раненых воинов", - рассказал Бадоев.

 

При поддержке партнеров Multiplex и monobank, кинофестивалей Cinema for Victory, Planeta Kino и благотворительного фонда Future for Ukraine, а также аукциона, проведенного в рамках мероприятия клуба Inspira, удалось приобрести и полностью оборудовать для медицинской эвакуации тяжело раненых военных авто Land Rover.

"Автомобили этого типа являются универсальными, потому что сочетают две важнейшие характеристики: проходимость и комплектацию салона, адаптированную под эвакуацию тяжелораненых бойцов. Он полностью оснащен необходимым медицинским оборудованием и готова к работе. Этот автомобиль будет работать и спасать жизнь бойцов на Харьковском направлении, где враг каждый день штурмует наши позиции", - рассказал начальник медицинского пункта другого штурмового батальона 3 ОШБр Денис Махно.

К слову, ранее стало известно, что Рамина вдребезги разнесла блогера Волошина.

Кроме этого, недавно стало известно, что Монатик попал в громкий скандал из-за свадьбы, где выступал Галкин.

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