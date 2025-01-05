Кохання є, а бажання немає. Експерт пояснив, чи дійсно такі почуття справжні та що робити
Часом ми зіштовхуємося із ситуацією, коли почуття до партнера здаються глибокими й щирими, але фізичний потяг кудись зникає. І тоді виникає запитання: чи це справжнє кохання? Чи може існувати любов без бажання?
Чи можуть існувати почуття без фізичного потягу та як впоратися з такою проблемою, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Що таке кохання?
Кохання - це складна і багатогранна емоція. Воно включає не лише пристрасть, а й глибоку повагу, довіру, бажання дбати одне про одного.
"Проте сексуальне бажання - теж важливий компонент. Його відсутність може змусити задуматися, чи все гаразд у стосунках", - вважає експерт.
Причини втрати бажання
Зникнення фізичного потягу не завжди означає кінець кохання. Це може бути пов’язано з:
Рутиною: одноманітність "з'їдає" пристрасть.
Емоційною втомою: нерозв’язані конфлікти, накопичені образи.
Зовнішніми факторами: стрес, перевтома, гормональні зміни.
Однак якщо бажання немає зовсім, важливо чесно запитати себе: чи це все ще любов, чи, можливо, лише прив’язаність або звичка?
Як зрозуміти, чи це кохання?
Ось кілька запитань, які допоможуть визначитися:
- Чи відчуваєте ви радість і тепло від присутності партнера?
- Чи хочете ви ділитися з ним своїм життям, планами, думками?
- Чи готові ви підтримувати його навіть у важкі часи?
- Чи уявляєте ви своє майбутнє разом?
"Якщо відповіді "так", то, швидше за все, любов є, а втрату бажання варто розглядати як проблему, яку можна вирішити", - додає коуч.
Коли варто задуматися?
Якщо ви відчуваєте байдужість, роздратування або уявляєте своє життя без партнера з полегшенням, можливо, стосунки себе вичерпали.
Що робити, якщо кохання є, але бажання немає?
1. Працюйте над емоційною близькістю. Іноді відновлення теплих почуттів повертає і пристрасть
2. Додавайте новизни в стосунки. Маленькі сюрпризи, романтичні моменти можуть розпалити вогонь
3. Відверто обговоріть проблему з партнером. Скажіть, що вас турбує, і разом шукайте рішення.
Кохання без бажання: прийняття чи кінець?
Кохання буває різним. Для когось воно можливе без пристрасті, для інших сексуальне бажання - це його невід'ємна частина. Головне - чесно відповісти собі: чи комфортно вам у таких стосунках?
"Кохання без бажання - не вирок. Але важливо зрозуміти, що саме тримає вас разом: глибокі почуття чи лише спільна історія. Пам'ятайте, що кожна криза - це можливість переосмислити стосунки та зробити їх кращими", - каже Віталій Курсік.
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